Alfonso Signorini, gaffe sulla Gregoraci al GF Vip: “Seni in pericolo”

Durante la puntata in diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si rende autore di un commento fuori campo che lo inchioda.

Il microfono lasciato ‘aperto’, come si suol dire in gergo, tradisce Alfonso Signorini. Nel corso della puntata di venerdì 18 dicembre 2020 del ‘Grande Fratello Vip 2020’, il conduttore del noto reality show si è lasciato scappare una frase che non lascia adito a dubbi.

Il commento del direttore di ‘Chi’ ha riguardato in particolare Elisabetta Gregoraci. ‘Galeotto’ fu il balletto natalizio eseguito da tutte le ospiti femminili in studio al GF Vip 2020, dopo quello mandato in scena dalle donne ‘recluse’ nella casa. Infatti Alfonso Signorini, durante l’esibizione messa in atto dall’ex moglie da Flavio Briatore e dalle altre si è lasciato andare a dei commenti con Pupo. Il cantante aretino è presente al Grande Fratello Vip 2020 in qualità di opinionista. Mentre le varie Gregoraci, Myriam Catania, Guenda Goria, Selvaggia Roma e Matilde Brandi ballavano divertite in totale allegria, Pupo ha commentato con sarcasmo “Myriam è proprio incapace”. Ed Alfonso Signorini ha aggiunto: “Le tette di Elisabetta le vedo in serio pericolo”.

Alfonso Signorini la gaffe è servita

La regia ha cercato di metterci una pezza con una censura sonora al volo. Ma non è riuscita nell’intento. E ciò che è successo in studio è diventato virale. C’è chi ha scherzato sui social chiedendo la “squalifica per Signorini”. Per quanto riguarda la puntata del 18 dicembre 2020, nella casa più spiata d’Italia due inquilini hanno fatto i bagagli ed altri quattro sono entrati dentro.

Ad andare via in seguito al responso del televoto è Cristiano Maglioglio. Invece Filippo Nardi ha subito l’allontanamento coatto causa squalifica, dopo la sua pessima condotta con Maria Teresa Ruta. Entrano invece i vari Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga e Mario Ermito.