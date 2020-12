WhatsApp Web e Desktop: arriva la beta per chiamare e videochiamare

WhatsApp Web e Desktop continuano a migliorarsi e ampliare il servizio, in questi giorni è arrivata la beta per chiamate e videochiamate.

Da quando è arrivato sul mercato smartphone, WhatsApp è diventato uno strumento insostituibile per chiunque possieda un telefono. La possibilità di contattare chiunque nel mondo tramite un semplice messaggio gratuito, unita alla funzionalità che permette di creare gruppi in base ad un interesse comune, gruppi di lavoro e gruppi per organizzare viaggi o attività di gruppo è stata vincente. Negli anni, inoltre, l’app di messaggistica istantanea ha aggiunto la possibilità di chiamare e videochiamare chiunque, ovunque si trovasse, senza costi aggiuntivi.

L’elemento che ha permesso la diffusione mondiale di WhatApp è sicuramente l’assenza di un costo per le operazioni. Chiunque adesso può effettuare una chiamata interurbana senza la necessità di avere credito nello smartphone, basta semplicemente avere una connessione internet alla quale allacciarsi (quella di casa, ma anche quella di un locale, di un Università o di un Comune). Da quando Facebook ha acquistato l’App, inoltre, ci sono ulteriori funzionalità che rendono ancora più centrale WhatsApp nella vita di tutti i giorni.

WhatsApp: arrivano le chiamate e le videochiamate su Web e Desktop

WhatsApp è diventato uno strumento di lavoro, un modo per coordinarsi a distanza in tempo rapido. A favorire questa transizione è stata l’implementazione della funzione WhatsApp Web. Per utilizzarla basta collegarsi all’omonimo indirizzo web e certificare la propria identità tramite codice QR. Per il momento la funzionalità è stata dedicata esclusivamente alle chat, ma da qualche tempo alcuni utenti possono utilizzare anche le chiamate e le videochiamate.

Per accedere a queste due nuove possibilità, basta aggiornare l’app. C’è da precisare che al momento sia le chiamate che le videochiamate da Web e Desktop sono in fase beta, dunque, per qualcuno potrebbe esserci qualche problema di latenza o di audio. Ciò nonostante si tratta di una novità molto importante, poiché una volta fixate le cose che non vanno WhatsApp Web diventerà uno strumento di comunicazione totale anche su Pc e Mac.

La novità è una boccata d’ossigeno per chi è costretto a parlare a distanza con amici e parenti. Con le video chiamate su Pc, infatti, sarà più comodo partecipare a delle video discussioni lunghe. Inoltre ai fini lavorativi queste nuove funzionalità potrebbero essere decisive: se le videochiamate funzionassero bene, infatti, si potrebbe avere un unico strumento per coordinare il lavoro e per fare delle riunioni in videoconferenza.