La bellissima Virna Lisi ci ha lasciati soltanto 5 anni fa. Scopriamo insieme i dettagli e le circostanze della sua scomparsa.

Virna Lisi è stata una vera e propria icona del cinema italiano. Dea di bellezza e talentuosa più che mai, conquistò in poco tempo il cuore di tutto il mondo dello spettacolo. Ancora oggi, anche in seguito alla sua scomparsa, il suo nome continua ad essere sulla bocca di tutti. Gli occhi azzurri ed i capelli biondi erano il suo tratto distintivo, ed hanno letteralmente fatto il giro del mondo. I successi e la bravura della Lisi l’hanno portata ad essere desiderata dai più importanti registi internazionali di allora. È risaputo anche che il celebre cantante Frank Sinatra la corteggiò per anni, senza mai ottenere però riscontro.

La brillante carriera della Lisi l’ha portata in poco tempo di fronte alle porte di Hollywood. La donna ha però rifiutato l’avventura nel tempio del mondo del cinema, e lo ha fatto principalmente per amore. Proprio così, la bellissima attrice ha deciso di far ritorno in Italia per rimanere tra le braccia della sua dolce metà, Franco Pesci. I due, innamorati follemente l’uno dell’altra, non si sono mai separati, eh hanno vissuto felici insieme fino all’ultimo. Diventata oramai nonna di ben tre nipoti, la celeberrima attrice si spense nel 2014, esattamente un anno dopo il marito. Scopriamo insieme quello che le successe.

Esattamente 6 anni fa, il 18 Dicembre 2014, Virna Lisi si spense nella sua casa romana all’età di 78 anni, lasciando un vuoto nel cuore di tutti i suoi cari. A portarla via fu un male incurabile, che non le lasciò alcuno scampo. L’attrice è e sarà sempre ricordata come icona di bellezza e di eleganza, ed il suo nome continuerà ad essere sulla bocca di tutti.

Virna Lisi, il mare incurabile che la portò via

La splendida attrice Virna Lisi si spense a 78 anni esattamente 6 anni fa, il 18 Dicembre del 2014. Morì di mattina all’interno della sua casa, un anno dopo la scomparsa del marito, con il quale condivise felicemente tutta la vita. Fu il figlio Corrado Pesci a dare al mondo intero la notizia, dichiarando che la madre lasciò il mondo terreno tranquillamente nel sonno. La donna morì a causa di un male incurabile, un tumore, che scoprì soltanto un mese prima del tragico giorno e che non le lasciò alcuno scampo.