Verissimo, anticipazioni puntata di sabato 19 dicembre

Verissimo torna con il suo consueto appuntamento. Scopriamo chi saranno gli ospiti della prossima puntata.

Domani, sabato 19 dicembre, c’è un nuovo appuntamento con Verissimo. Il programma andrà sempre in onda alle 16:00 su Canale 5 e la padrona di casa sarà ovviamente Silvia Toffanin.

Dopo tanta attesta sono stati finalmente svelati gli ospiti della prossima puntata. Come sempre, il format regalerà grandi emozioni e sorprese. Vediamo chi si siederà nello studio della Toffanin.

Verissimo: ecco gli ospiti del prossimo 19 dicembre

In base alle voci, il nome di Tiziano Ferro era ormai diventato una certezza. Oltre a lui ci saranno molti altri ospiti che saranno intervistati dalla padrona di casa. Alcuni potranno recarsi in studio, mentre altri saranno in collegamento. La cosa certa è che non mancheranno rivelazioni esclusive sulla loro vita privata.

In base a ciò che è trapelato dallo stesso Verissimo, tra gli ospiti ci saranno anche Antonella Elia e Luca Argentero. La prima andrà direttamente in studio per parlare della sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip 2020. Il suo intervento non riguarderà solo il lavoro, ma anche la fine della sua storia con Pietro Delle Piane.

Le indiscrezioni sulla vita amorosa dei vip non finiscono qui perché si parlerà anche di Luca Argentero e Cristina Marino. L’attore parlerà della sua nuova vita da neo-genitore della sua piccola Nina Speranza.

Bisogna ricordare che questi sono solo alcuni degli ospiti e che ce ne saranno molti altri. Per chi non potesse sintonizzarsi su Canale 5, sono a disposizione anche live streaming e streaming on demand su Mediaset Play. Tutte queste opzioni fanno sì che nessuno si possa perdere l’appuntamento più atteso di sabato pomeriggio.