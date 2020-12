Vaccino Covid, Rezza rivela: “Non è previsto per i bambini”

Interrogato sulla questione vaccino, Gianni Rezza ha spiegato che non è previsto alcun piano di vaccinazione per i bambini.

Siamo tutti in trepidante attesa delle decisioni del governo sulle nuove restrizioni natalizie, utili a scongiurare la terza ondata di contagi dall’inizio della pandemia. Con ogni probabilità si deciderà di fare diventare zona rossa tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi. Secondo una delle ultime ipotesi emerse, il blocco ai movimenti potrebbe essere imposto dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio, ampliando le restrizioni a tutto il fine settimana.

A spiegare il motivo di queste ulteriori restrizioni ci ha pensato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. Intervenuto alla quindicesima edizione del Forum Risk Manager in Sanità, ha infatti spiegato che la curva dei contagi non sta più scendendo come nelle settimane scorse e che il numero di decessi e pazienti ospedalizzati è ancora molto, troppo, alto per considerarci fuori pericolo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Vaccino Covid, Gianni Rezza: “Non è previsto per i bambini”

Abbassare la guardia proprio in questo periodo, dunque, potrebbe portare ad un nuovo aumento dei contagi e ad una terza ondata ancora più dannosa e letale di quelle precedenti. Parlando del disagio che causerebbe dunque una chiusura, Rezza ha commentato: “E’ logico che nel periodo delle feste ci si voglia ricongiungere con i propri cari, ma è anche normale che in questo periodo pandemico si usino tutte le precauzioni per proteggere soprattutto i più anziani”.

Leggi anche ->Vaccino Pfizer, violenta reazione a 10 minuti dalla somministrazione

Nel corso dell’intervento al Forum, Rezza ha parlato anche del piano vaccinazione. Come sappiamo già da qualche giorno le prime dosi arriveranno in Italia entro la metà di gennaio e saranno destinate ai lavoratori a rischio e alle fasce più deboli. Per quanto riguarda la possibilità di vaccinare i più piccoli, il direttore generale ha spiegato: “non è prevista alcuna vaccinazione per i bambini”. Il motivo di questa decisione è semplice, le dosi di vaccino sono poche e bisogna dare priorità ai soggetti più a rischio.

Leggi anche ->Vaccino Covid, si dall’Agenzia del Farmaco per distribuirlo prima di Natale