Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 18 dicembre

Uomini e Donne ritorna con il suo consueto appuntamento. Come sempre ci saranno colpi di scena e momenti molto emozionanti.

Lo show pomeridiano di Maria De Filippi rivela sempre molte sorprese. Sulla puntata di oggi sono trapelate delle news scottanti in particolare sull’abbandono di Gianluca De Matteis.

Le sorprese per i telespettatori non finiranno qui perché Gemma Galgani annuncerà una grande notizia. Scopriamo insieme quali altre sorprese attendono il pubblico di uno dei programmi più seguiti di Canale 5.

Uomini e Donne: Gianluca De Matteis fa commuovere il pubblico

Sarà un momento molto toccante per i fan del programma dato che Gianluca ha deciso di lasciare il trono. Il ragazzo si mostra molto onesto e trasparente riguardo al suo pensiero dato che ammette senza problemi di non essere riuscito a instaurare nulla con le sue corteggiatrici.

Oltre a questa ammissione, De Matteis parla anche delle difficoltà che ha avuto con il programma in generale. A detta sua, non sarebbe un contesto a lui congeniale, ma il dispiacere verso l’abbandono è grande, infatti non riesce a trattenere le lacrime.

Questa anticipazione molto toccante è trapelata da Il Vicolo delle News, che riferisce come De Matteis non riesca neanche a parlare a causa del pianto. Chi segue il programma si aspettava già il suo abbandono, ma ciò non toglie che la sua scelta l’abbia molto provato. Il giovane è stato sfortunato perché non è mai riuscito a instaurare un rapporto con le sue corteggiatrici. Anche la De Filippi è dispiaciuta per lui, ma entrambi sanno al cuor non si comanda e che un rapporto non può essere forzato.

L’altra grande sorpresa della puntata riguarda Gemma Galgani e Maurizio. La coppia annuncia ai presenti e al pubblico da casa di aver fatto l’amore. I due hanno fatto un passo molto importante nella loro relazione che sembra consolidarsi sempre di più. Nonostante questo momento di giubilo generale, all’orizzonte c’è aria di burrasca: Gemma e Tina potrebbero litigare di nuovo. A questa lite si aggiungono anche le supponenze di alcuni telespettatori verso le reali intenzioni di Maurizio. Molti non credono che sia davvero interessato alla dama torinese.