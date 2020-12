The Voice Senior, Tony Reale a 84 anni stupisce tutti: chi è

Nel team di Al Bano e Jasmine Carrisi a The Voice Senior, è entrato il pratese Tony Reale, che a 84 anni stupisce tutti: ecco chi è.

Un’autentica forza della natura a 84 anni compiuti: lui è Tony Reale e si è guadagnato un posto per la fase finale del talent show The Voice Senior, tra il 18 e il 20 dicembre 2020. Si è presentato in gara con un brano scritto nel 1929 e portato al successo alla fine della seconda guerra mondiale da Louis Prima: Just a Gigolo.

LEGGI ANCHE -> The Voice Senior, Ambra Mattioli: chi è la cantante e attrice

La sua esibizione ha diviso i coach durante le Blind Audition: solo il team Carrisi e Clementino si sono girati. Alla fine, Tony Reale ha scelto il leone di Cellino San Marco e la figlia Jasmine. Che hanno a loro volta deciso poi di portarselo in semifinale. Del resto, lo spirito e la verve del cantante pratese sono contagiosi.

LEGGI ANCHE -> The Voice Senior, Rita Mammolotti nel team dei Carrisi: chi è

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Tony Reale di The Voice Senior

Per lui, autentico mattatore della scena toscana, non è una novità quella di calcare il palcoscenico. Attore, cantante e intrattenitore di lunghissima esperienza, ormai da dieci anni gira gran parte dell’Italia con il suo spettacolo “Tony Reale in Tour 2010”. Di recente, nella sua terra, ha partecipato a “Maledettamente Pratesi Show”, ma non è certo questa l’esperienza più importante della sua vita. Infatti, lo conosciamo per apparizioni in importanti produzioni nazionali.

Sul piccolo schermo, Antonio Tofani – questo il nome di battesimo dello showman pratese – ha recitato in “Un ciclone in famiglia” con Massimo Boldi e “Anna e i 5” con Sabrina Ferilli. Ma la notorietà di Tony Reale, che alle Blind Audition ha anche improvvisato una collaborazione estemporanea con Al Bano, si deve soprattutto alla sua partecipazione a una trasmissione cult della televisione italiana: stiamo parlando di “Indietro tutta”, ideata e condotta da Renzo Arbore.