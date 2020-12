The Voice Senior, Rita Mammolotti nel team dei Carrisi: chi è

Nel team di Al Bano e Jasmine Carrisi a The Voice Senior, è entrata Rita Mammolotti: chi è la cantante che ha imitato Mina.

Si è presentata nella prima puntata di The Voice Senior e ha portato un singolo di Mina, Sono come tu mi vuoi, uscito a metà anni Sessanta: con la sua voce ha convinto tre giudici su quattro. Soltanto Gigi D’Alessio, nel corso della Blind Audition, peculiarità di questo talent show, non si è girato.

LEGGI ANCHE -> The Voice Senior, Ambra Mattioli: chi è la cantante e attrice

Alla fine è stata lei a scegliere di affidarsi al team di Al Bano e Jasmine Carrisi. Questi alla fine della terza puntata hanno scelto di portarla in semifinale. Al contrario di nomi più o meno noti che partecipano al talent per la terza età di Raiuno, lei è un nome davvero sconosciuto. Si tratta di Rita Mammolotti. Proviamo a conoscerla meglio.

LEGGI ANCHE -> The Voice Senior: Roberto Tomasi, la seconda chance 40 anni dopo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Rita Mammolotti di The Voice Senior

Durante la sua esibizione nel corso di The Voice Senior, dunque, Rita Mammolotti ha impressionato quasi tutti i giudici ed è stata poi lei a indirizzarsi verso la coppia di Cellino San Marco. Nel passato della cantante che si presenta a The Voice Senior, ci sono alcuni 45 giri a fine anni Sessanta. Infatti, Rita Mammolotti, col nome d’arte di Marita, è stata un’artista che ha calcato la scena musicale in quegli anni gloriosi per la musica italiana.

Alcune tracce musicali che la cantante ha interpretato negli anni Sessanta sono rintracciabili su Youtube e su alcuni siti. Tra queste c’è ad esempio Ci sei, versione italiana di Resist di Al Grant, resa in italiano da Paolo Limiti. Poi ancora Torna quest’estate e una cover di Pata Pata di Miriam Makeba e sul lato B di Say A Little Prayer di Burt Bacharach e Hal David, che in italiano diventa I primi minuti. La cantante ha una pagina fan, creata per la sua partecipazione a Facebook, in cui sono presenti diverse chicche.