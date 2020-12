The Voice Senior, Gennaro Vilardi: l’ex centralinista nel team Carrisi

Nel team di Al Bano e Jasmine Carrisi a The Voice Senior, è entrato Gennaro Vilardi: chi è l’ex centralinista non vedente.

Completa a sorpresa la squadra del team Carrisi, i cui coach sono Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. Lui è Gennaro Vilardi, un ex centralinista di 74 anni con la passione per la musica. Ha avuto due giudici su quattro dalla sua, ovvero oltre al Team Carrisi, anche Clementino. Invece, Gigi D’Alessio ha spiegato di non averlo fatto perché aveva completato le sue scelte.

LEGGI ANCHE -> The Voice Senior, Tony Reale a 84 anni stupisce tutti: chi è

La storia del semifinalista di The Voice Senior ha commosso i presenti: viene da Napoli, precisamente dal rione Sanità, uno dei quartieri più popolosi e popolari della città. Diversi anni fa, è diventato cieco. Da adolescente frequenta l’istituto Paolo Colosimo per ciechi di Napoli. Inoltre è impegnato per i diritti dei non vedenti.

LEGGI ANCHE -> The Voice Senior, Rita Mammolotti nel team dei Carrisi: chi è

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Gennaro Vilardi di The Voice Senior

L’uomo porta sul palco “Tu vuo’ fa l’americano” di Renato Carosone, quindi dopo l’esibizione delle Blind Audition si è cimentato con Al Bano e Gigi D’Alessio che accompagna entrambi al pianoforte in una struggente versione di “L’amore è una cosa meravigliosa”. Si complimenta con lui il leone di Cellino San Marco, che afferma: “Mi ricordi molto mio padre, hai la stessa forza e la stessa volontà”.

Gennaro Vilardi è da oltre 50 anni sposato con Antonella e insieme hanno due figli. Lei lo ha sostenuto in questa sua scelta di partecipare a The Voice Senior e lui non nasconde di ritenere che lei sia davvero importante. “Mia moglie è la luce dei miei occhi”, afferma. Poi si lascia andare a una citazione: “Perdere la vista a una certa età è veramente drammatico, però dico una cosa, mi vengono in mente le parole di Andrea Camilleri. Lui diceva: ‘Adesso che non ci vedo, vedo tante cose che prima non vedevo’. Sono emozionatissimo”.