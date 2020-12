The Voice Senior, Alida Ferrarese nel team Carrisi: chi è la cantante

By

Nel team di Al Bano e Jasmine Carrisi a The Voice Senior, è entrata Alida Ferrarese: chi è la cantante, carriera e curiosità.

“Mi piacerebbe incidere con te due o tre brani”, con queste parole Al Bano Carrisi ha giudicato Alida Ferrarese durante le Blind Audition di The Voice Senior. Tutti e quattro i coach si sono voltati durante l’esibizione della cantante, che ha portato in gara il brano “Torneremo ancora”, ultimo singolo di Franco Battiato.

Lei però ha scelto il team Carrisi, ovvero il leone di Cellino San Marco e sua figlia Jasmine, che per tutta risposta l’hanno portata con loro in semifinale. La cantante di Raccano e Polesella, provincia di Rovigo, ha speso la sua vita per la musica e di recente si è esibita anche a Denver, negli Usa. Ma andiamo con ordine.

Cosa sapere su Alida Ferrarese di The Voice Senior

Gli esordi della cantante sono precoci e per questo si può tranquillamente affermare che ha oltre cinquant’anni di carriera alle spalle. Infatti, si inizia a esibire addirittura a 12 anni e partecipa con successo a un concorso per voci nuove. Si specializza poi nel liscio e per molti anni fa parte di orchestre minori. Arriva quindi la grande occasione con l’orchestra ‘Il mulino del Po’, di cui è membro dal 1991 al 2006. Il complesso musicale ha due cantanti, Alida e Cristina, che diventano “la bionda e la mora” del liscio italiano.

Tanti sono anche i dischi che ha composto come Alida Ferrarese, a partire da “Una fumata bianca”, il cui brano che dà il nome al disco è un’omaggio alla vita di Giovanni Paolo II, come si evidenzia anche dal videoclip della canzone. Il disco è un successo che ha venduto qualcosa come 80mila copie. La cantante ha anche dato alle stampe tra gli altri “Passa il tempo”, “I cancelli del cielo” e “Mascalzone italiano”.