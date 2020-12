Test visivo, riesci a trovare il cane in questa immagine?

In questo semplice e diverte test visivo, vi chiediamo di trovare il cane nascosto nell’immagine, riuscite a vederlo?

Vi abbiamo abituato a fare dei giochi la cui finalità è quella di cercare di comprendere un lato della vostra personalità, di recente abbiamo anche provato un piccolo test sul QI (chiaramente la sua validità è relativa) e la scorsa settimana abbiamo messo alla prova la vostra vista. Per il testo odierno ci limiteremo ad una prova di concentrazione e abilità. Solo osservando molto attentamente l’immagine che trovate sopra, infatti, sarete in grado di scovare la figura nascosta.

Si tratta di un’illusione ottica, un’immagine disegnata appositamente per mettere alla prova la capacità di analisi e di soluzione di chi si mette alla prova. Vi abbiamo già anticipato che la figura nascosta è quella di un cane, un primo e grande indizio senza il quale molti di voi probabilmente (compreso chi scrive) non riuscirebbero ad arrivare alla soluzione dell’enigma.

Test visivo: vedete il cane nascosto nella figura?

Se non riuscite a vedere il cagnolino nella figura non disperate, prendetevi tutto il tempo necessario a comprendere dove il disegnatore ha nascosto l’animale. Per venirvi incontro vi diamo un piccolo indizio: concentratevi sulla parte alta del disegno, sul cappello che indossa l’uomo barbuto. Se dopo averlo fatto non siete ancora riusciti a trovare vi diamo un ultimo consiglio prima della soluzione: concentratevi su barba e capelli.

La difficoltà nel trovare la soluzione risiede nel punto di osservazione. A differenza di altre immagini simili, la figura nascosta non si trova all’interno dell’altra, non è dunque elemento complementare ma l’immagine stessa che state osservando in tutti i suoi dettagli. L’unico modo per giungere alla soluzione, infatti, è capovolgere l’immagine. Una volta fatto troverete al posto dell’uomo un cucciolo di cane che rosicchia un osso.