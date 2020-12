Stasera in tv | The Voice Senior 2020: le anticipazioni di oggi, 18 dicembre

Stasera in televisione su Rai 1 andrà in onda la semifinale del talent show The Voice Senior: tutte le anticipazioni sulla serata, oggi 18 dicembre

La variante over 60 di The Voice, con le stesse dinamiche e le stesse caratteristiche che hanno reso famoso in tutto il mondo il format, andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Come affermato da Gigi D’Alessio, uno dei giudici del talent, con The Voice Senior a vincere è la normalità.

Scopriamo insieme cosa accadrà stasera sulla prima rete.

The Voice Senior 2020: le anticipazioni sulla serata

Protagonisti del nuovo show di Rai 1 sono esclusivamente concorrenti over 60 e a sorpresa “Era stato definito il programma dei vecchi e invece ha colpito al cuore”. Sì, perché gli ascolti hanno dimostrato che il programma condotto dalla vulcanica Antonella Clerici, affiancata dai coach d’eccezione Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e il team Carrisi (composto da Al Bano e sua figlia Jasmine), è stata molto apprezzata dai telespettatori.

La semifinale

Nello specifico, questa quarta puntata del talent show sarà dedicata alla semifinale del talent in cui i concorrenti inizieranno a sfidarsi fra di loro per tentare di raggiungere il titolo di vincitore dell’edizione 2020 di The Voice Senior. Concluse le audizioni al buio, le cosiddette Blind Auditions, infatti, i giudici hanno concluso anche le proprie scelte di team e sono pronti a far trionfare il proprio team… o no? L’aspetto più interessante del format è appunto che coloro che preparano i concorrenti sono anche coloro che li giudicano e che si trovano spesso a battersi per loro o, a volte, a dover accettare di non aver visto il proprio protetto far centro durante l’esibizione.

Il numero dei concorrenti che accede a questa fase della competizione è di 24 elementi, 6 per ogni team.

