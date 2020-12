Sebastian Fortini, chi era il 17enne talento del motocross morto in allenamento

Sebastian Fortini è tragicamente morto in allenamento a 17 anni: scopriamo chi era il talentuoso talento del motocross italiano.

Ieri pomeriggio, sulla pista di Traona che costeggia il fiume Adda, Si è spento in un tragico incidente il 17enne Sebastian Fortini. Il ragazza era considerato uno dei talenti più splendenti del motocross lombardo e dell’intero panorama italiano. Ieri si trovava in pista per un allenamento, seguito come sempre dagli occhi amorevoli e attenti del padre. Il genitore, infatti, era stato il primo a credere nel suo talento e lo allenava sin da quando ha mosso i primi passi nello sport motociclistico.

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente né come il giovane Sebastian abbia perso il controllo della moto. Sappiamo solo che è andato fuori pista e si è schiantato contro uno degli alberi che costeggiano il tracciato. A nulla è servito l’arrivo dei soccorritori, i quali si sono dovuti limitare a constatarne il decesso. Solo al termine dell’indagine avviata dai Carabinieri della zona potremo sapere per certo se l’incidente letale è da attribuire ad un guasto meccanico o ad un errore umano.

Sebastian Fortini, chi era il talentuoso motociclista morto ieri

Appassionato di moto sin da piccolo, passione che condivideva con il padre, Sebastian Fortini ha fatto il suo debutto nel mondo del Motocross nel 2015 (a 12 anni), in una squadra valtellinese. Nel 2016 il suo talento è stato premiato dal WMR Factory Force, team che ha deciso di puntare su di lui per le gare regionali e per quelle nazionali. In questo 2020 correva per il Jrt Mx Team ed era considerato uno dei migliori talenti lombardi in assoluto per la categoria.

Carriera agonistica a parte, per descrivere chi fosse Sebastian bastano le parole del padre dopo la tragedia: “Io e la sua mamma Giovanna, che lo adorava, abbiamo sempre fatto di tutto per assecondarlo nella sua passione. Era il nostro bimbo. Ovunque andava riceveva sempre i complimenti per come si poneva, per la sua educazione. Viveva per il motocross. Ci ha dato tantissimo. Ma anche a chi l’ha conosciuto”.