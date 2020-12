Roberta Cappelletti: chi è la cantante di The Voice Senior

Chi è Roberta Cappelletti, la cantante che ha conquistato Loredana Bertè a The Voice Senior. Tutto quello che sappiamo su di lei.

Ha conquistato tutti con la sua voce incredibile quando è salita sul palco di The Voice Senior con un recente brano della grandissima Mina“Volevo scriverti da tanto”, Roberta Cappelletti ha fatto sognare con la sua blind autition nel nuovo talent show seguitissimo dai telespettatori italiani.

Roberta Cappelletti, chi è la voce d’oro di The Voice Senior

Roberta Cappelletti è nata a Predappio, in Emilia Romagna e anche se il suo nome può non ricordare nulla a qualcuno, la sua carriera è lunghissima e fiorente. Fin da quando era molto piccola ha sempre coltivato la passione per il canto e per la musica e a 14 anni ha fatto il suo debutto. Ha esordito con l’orchestra La Vera Romagna alla fine degli anni ’70. Il suo percorso all’interno delle orchestre di liscio e del mondo musicale della sua regione, le ha fatto guadagnare l’appellativo di Regina della Romagna.

Gli appassionati di liscio sicuramente avranno sentito almeno una volta la bellissima voce di Roberta, che è stata protagonista anche dello speciale Rai 1 “Il popolo del ballo” in cui ha dimostrato le sue incredibili ed eccellenti doti vocali. Notata da Casadei, ha fondato una propria orchestra prodotta dalle Edizione Musicali Casadei. La sua carriera musicale va veramente a gonfie vele ma a Roberta Cappelletti non basta mai e vuole di più!

Roberta Cappelletti ha voluto coraggiosamente mettersi di nuovo in gioco partecipando al seguitissimo talent show e conquistando il cuore di tutti e quattro i giudici! Ha poi optato per il team della mitica Loredana Bertè.