Pietro Dall’Oglio a The Voice Senior: la sua storia commovente

Nel team di Clementino a The Voice Senior, è entrato Pietro Dall’Oglio detto Pietrosauro: la sua storia commovente.

63 anni, creatore, direttore e gestore del centro rafting Le Marmore della Cascata, quella di Pietro Dall’Oglio è una delle storie più incredibili raccontate nel corso del talent show The Voice Senior. Il ternano ex broker finanziario ha raccontato ai giudici: “Il mio vero nome è Pietrosauro e sono forse il cantante trap più anziano del mondo”.

LEGGI ANCHE -> The Voice Senior, Tony Reale a 84 anni stupisce tutti: chi è

In precedenza si era scatenato e aveva fatto scatenare i giudici sulle note di Good Times di Ghali. Entrato in squadra con Clementino, la sua vicenda è davvero commovente. L’uomo è padre di quattro figli e ha un fratello che purtroppo è noto per una storia tragica. Parliamo di Paolo Dall’Oglio, il padre gesuita rapito in Siria nel luglio 2013.

LEGGI ANCHE -> Alan Farrington, l’ex ragazzo del Piper a The Voice Senior

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Pietro Dall’Oglio di The Voice Senior

“Abuna Paolo” è uno dei primi brani scritti dal cantante che si fa chiamare oggi Pietrosauro, dopo il rapimento di suo fratello. Dal momento della scomparsa di padre Dall’Oglio, il fratello Pietro è sicuramente colui che molto più di altri lo ha cercato e gli ha reso omaggio, nella speranza un giorno di poterlo riabbracciare. “Chi l’ha rapito spero abbia capito che mio fratello è un vero patrimonio per l’umanità”, aveva raccontato qualche anno fa in un’intervista a ‘Vanity Fair’.

Fortissimo il legame tra Pietro e Paolo Dall’Oglio: “Lui ha solo due anni in più di me, abbiamo fatto tutto insieme. Da piccoli amavamo la montagna e la natura entrambi, andavamo sempre a sciare o a fare rafting”. La speranza nel cuore di Pietro è che forse il messaggio che lui sta portando in trasmissione arrivi fino al cuore del fratello. E sulla musica spiegava: “A lui piaceva la mia musica, spesso ne parlavamo e approfondivamo i testi insieme. Parlano di noi, della nostra famiglia, dei valori in cui crediamo, che i nostri genitori ci hanno trasmesso: libertà e democrazia prima di tutto”.