Perla Trivellini, chi è la cantante di Vicopisano a The Voice Senior

Chi è Perla Trivellini, la cantante da Vicopisano che ha convinto Gigi D’Alessio e Loredana Bertè a The Voice Senior.

Una donna con una brillante carriera da direttrice artistica con una grande passione per la musica: questa è Perla Trivellini da Vicopisano che ha convinto soprattutto due giudici di The Voice Senior, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè e ha ricevuto i complimenti da tutti e quattro per la sua performance. Ecco tutto quello che sappiamo sulla 68enne.

Perla Trivellini a The Voice Senior

Perla Trivellini è nata ad Asciano e ha due figlie che l’hanno accompagnata insieme all’ex marito nella sua esperienza nel talent. Sul suo profilo facebook fa un’eccellente presentazione di sè stessa: “Perla Trivellini canta fin da quando ha respiro. Suona il pianoforte dall’età di sei anni e ha studiato violoncello e pianoforte al Boccherini di Lucca dove si è diplomata a 21 anni con il massimo dei voti in canto lirico. Ha partecipato al Festival di Castrocaro nel 1966 e al Festival degli Sconosciuti di Ariccia nel 1968, guadagnando un’audizione con RCA Italia ed il successivo contratto, che il padre si è rifiutato di firmare.

Delusa ma caparbia ha continuato a studiare ed esibirsi e negli anni ha fatto della musica il suo mestiere. Ha cantato con artisti di gran calibro, come Andrea Bocelli. Ha insegnato al Mascagni di Livorno Tecniche vocali, Musical Theatre e Arti sceniche. Dirige la VoicesAcademy e lavora come Vocal Coach nella sua scuola di musica da cui sono passate le voci di Paolo Bianca, Daniela Bulleri e Filippo Bianchi.

È direttore artistico del Teatro di Buti (PI) per il quale si occupa di laboratori formativi e regie, in particolare nel mondo del musical. Sa che la vita è come la musica: ti sorprende con una nuova emozione quando pensavi che stesse per finire”