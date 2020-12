Oroscopo del giorno, sabato 19 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

By

Il Natale si avvicina sempre di più. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 19 Dicembre 2020.

Siamo oramai entrati nella seconda metà del mese più scintillante dell’anno, ed il giorno di Natale è sempre più vicino e lo stiamo tutti aspettando con ansia. Che cosa ci riserveranno oggi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? È il momento giusto per azzardi e scommesse? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 19 Dicembre 2020.

Sabato 19 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà per voi più serena che mai. Prendetevela comoda e utilizzate tutto il vostro tempo per dedicarvi a voi stessi ed alle persone care. Sono in arrivo soddisfazioni e riconoscimenti, perciò tenetevi pronti.

Toro. Oggi sarebbe meglio che occupiate il tempo a vostra disposizione per ricaricare le energie e per riposare. Sono stati tempi difficili e molto probabilmente avete le pile un po’ scariche. Non temete però, sono all’orizzonte grandi novità.

Gemelli. La giornata di oggi sarà interamente dedicata alla riflessione. Cercate di non rimuginare più di tanto e lasciatevi definitivamente alle spalle il passato. È il momento di pensare al futuro e fissare nuovi obiettivi.

Cancro. Le prossime ore saranno per voi stracolme di impegni e cose da fare. Cercate di rimandare qualche cosa per non trovarvi a dover fare tutto di fretta. Molto probabilmente sarete un po’ confusi e necessiterete di un po’ di tempo per riprendervi.

Leone. Durante la giornata di oggi sarete più improduttivi del solito. Cercate di non perdere la concentrazione e di sfruttare al meglio tutto il tempo a vostra disposizione. Attenzione agli smarrimenti, potreste perdere un oggetto a voi caro.

Vergine. Durante la giornata di oggi sarebbe meglio accantonare le richieste altrui ed essere un po’ più egoisti. Ricordate che sono i vostri bisogni ad essere la priorità, non quelli degli altri, perciò approfittatene per riposare e ricaricare le batterie.

Bilancia. L’ultimo periodo ha illuminato il vostro cammino di novità e cambiamenti. Al momento potreste sentirvi dunque un po’ stanchi, ma non è ancora il momento di gettare la spugna. Rimboccatevi le maniche e proseguite dritti verso la vostra meta!

Scorpione. I pianeti oggi saranno tutti dalla vostra parte. Potreste trovarvi nella situazione di dover tirare fuori gli artigli e farvi valere più del dovuto, ma non temete, tutto si risolverà per il meglio e nessuno vi porterà via il buonumore.

Sagittario. La giornata di oggi sarà interamente dedicata alla creatività ed all’immaginazione. Non ponetevi dunque limiti e lasciate la vostra mente libera di esprimersi e di dare il meglio di sé.

Capricorno. Durante la giornata di oggi potreste sentirvi più lunatici e sensibili del solito. Cercate dunque di accantonare i pensieri negativi e le paranoie, e rimanete accanto alle persone capaci di regalarvi qualche sorriso.

Aquario. Le stelle e gli astri oggi saranno tutti dalla vostra parte, perciò non ponetevi alcun limite e gettatevi a capofitto sopra nuove avventure. Non abbiate paura di sperimentare, supererete brillantemente tutti i vostri limiti.

Pesci. Durante la giornata di oggi potreste essere un po’ malinconici. Nonostante tutto i pianeti saranno però dalla vostra parte, e vi daranno la spinta giusta per lavorare al meglio e non deconcentrarvi più del dovuto.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.