Massimo Vita, ecco chi è il cantante di The Voice Senior che ha conquistato Loredana Bertè con la sua voce da bluesman.

Sono tante le voci che hanno conquistato i coach di The Voice Senior, tra cui quella calda e graffiante di Massimo Vita che ha fatto perdere la testa di Loredana Bertè. Il cantante ha tentato la strada del talent, dopo una vita all’insegna della musica e di qualche pubblicazione discografica, negli anni Ottanta.

Massimo Vita, il bluesman di The Voice Senior

Massimo Vita è stato proprietario di uno storico locale nei pressi di Como, il Charleston, in cui sono passati tantissimi nomi importanti della musica italiana dal grandissimo Lucio Dalla a Alberto Foddis. Del suo locale, che ha lasciato nel 2011, Massimo ha detto: “Da me hanno suonato due volte anche i mitici Platters, Gianna Nannini e si sono esibiti tutti i cabarettisti e comici in voga in quegli anni: Mr Forrest, i Fichi d’India, Aldo Giovanni e Giacomo“. Quindi Vita non è di certo estraneo al mondo della musica. Si è presentato a The Voice Senior con un brano contemporaneo: “Human” di Rag ‘n Bone Man.

Loredana Bertè è rimasta subito incantata dalla voce calda blues di Massimo Vita e ha detto di vederlo come “Joe Cocker dentro“, quando ha commentato la sua esibizione sul palco di uno dei talent show più seguiti del momento, che vanta oltre 4 milioni di spettatori ad ogni puntata.

Inoltre Massimo Vita ha tentato la strada discografica intorno agli anni Ottanta con l’italodisco, che facevano il verso a grandi cantanti del momento come i Bee Gees. Tra i singoli pubblicati dal cantante Massimo Vita vi sono “Jenny“, “Ho sbagliato, ho sbagliato” e “Non ho che te“.