Marco Guerzoni, chi è il concorrente di The Voice Senior: età, foto, carriera

Marco Guerzoni è approdato a “The Voice Senior“, il talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici con grinta da vendere. E’ salito sul palco con una maglia aperta e una disinvoltura unica, mostrando subito la sua esperienza nell’esibirsi.

Sul palco di “The Voice Senior” Marco Guerzoni ha portato alle Blind Auditions il brano “Are you gonna go my way“, eseguita con una voce impeccabile e rock che ha catturato i giovani. Originario di Luino, è nato il 22 agosto 1960 ed è stato attivo come cantante e corista in tutta Italia. Negli anni 2000 ha partecipato alla canzone dei Gemelli Diversi “Non dirlo ai tuoi“. Il grande pubblico l’ha conosciuto nel 2001, quando è entrato nel cast dell’opera “Nostre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante con il ruolo di Clopin, il capo della Corte dei Miracoli. Con il volto truccato come una tigre, ha vestito i panni del “Re degli zingari“, calcando il palcoscenico tutte le sere fino alla fine del 2003. Negli stessi anni ha inciso il disco dell’opera, è presente anche nel CD live e si è esibito durante la diretta televisiva di Raiuno dall’Arena di Verona.

Marco Guerzoni, l’approdo a The Voice Senior

Nel 2010 Marco Guerzoni ha lavorato come corista per Malika Ayane, poi si è nuovamente dedicato al teatro, andando in scena con le opere di Eschilo. E’ scomparso per un po’ dalle scene televisive, salvo tornare durante il terzo appuntamento delle Blind Auditions di “The Voice Senior“.

Marco Guerzoni ha scelto come proprio coach Gigi D’Alessio, dicendo che: “Apprezzo Gigi perché oltre ad essere un grande cantante è anche un grandissimo musicista e quindi scelgo lui“. Con lui il cantante napoletano ha completato il suo team.