Laura Grey, chi è la concorrente di The Voice Senior: età, foto, carriera

Laura Grey è lo pseudonimo di una delle cantanti del talent The Voice Senior. Scopriamo chi è la cantante napoletana che ha stupito Gigi D’Alessio.

Laura Grey è una delle partecipanti del talent di Rai1 “The Voice Senior“. Quando si è presentata alle blind auditions ha stupito Gigi D’Alessio, che si è girato sorpreso esclamando: “Io suonavo per te!“.

Gigi D’Alessio ha riconosciuto la voce di Laura Grey immediatamente, infatti durante i suoi anni di gavetta il cantante si è esibito più volte con lei ai matrimoni. All’anagrafe Vincenzina Agrillo, la cantante è nata il 24 marzo 1941 ad Afragola, in provincia di Napoli. In molti la conoscono anche con lo pseudonimo di Cinzia, che ha usato agli esordi della sua carriera, iniziata da giovanissima ad appena 14 anni, quando ha vinto il Festival Flegreo con il brano “‘O lanzaturo“. L’anno successivo ha partecipato al Festival dei Festivals, condotto da Corrado ed ha firmato il suo primo contratto discografico nel 1966 con l’etichetta Zeus. Sia nel 1968 che nel 1969 partecipa al celebre Festival di Napoli.

Laura Grey, il successo e The Voice Senior

Per tutti gli anni Settanta Cinzia ha girato l’Italia e il mondo cantando i brani del repertorio classico napoletano ed italiano. Nel 1975 riporta al successo il brano “Comme facette mammeta” ed ha registrato l’album omonimo. L’anno successivo ha debuttato nel film “Onore e guapparia” di Tiziano Longo e si fa chiamare per la prima volta Laura Grey.

Laura Grey si prende un periodo di pausa e torna in studio nel 1987, per registrare l’album “Come stai“. Il suo ultimo album è del 2004, ma si torna a parlare di lei nel 2020 con la partecipazione a “The Voice Senior“, dove stupisce tutti alle Blind Auditions, in particolare il giudice Gigi D’Alessio, che sceglierà.