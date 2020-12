Laura Fedele, chi è: età, carriera, vita privata della cantautrice

By

Laura Fedele è una cantante jazz alla prova di The Voice Senior. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Laura Fedele è una cantautrice e pianista italiana con una lunga e solida carriera alle spalle. Si è presentata a The Voice Senior nella seconda puntata con un brano storico dei Rolling Stones, Paint it black. E ha conquistato Loredana Bertè che l’ha voluta a tutti i costi nella sua squadra e nella puntata di stasera, venerdì 18 dicembre, si giocherà la finale. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Laura Fedele

Laura Fedele è nata Genova il 12 settembre 1959, ma vanta origini napoletane e si è trasferita ventenne a Milano, dove ha frequentato la locale scena jazz per poi affermarsi come interprete personale dei classici jazz e blues soprattutto del repertorio femminile, facendosi notare per la capacità d’adattamento a generi musicali diversissimi tra loro.

Leggi anche –> Gianni Pera, seconda chance a The Voice Senior: chi è il cantante

Leggi anche –> Ann Harper nel Team Carrisi a The Voice Senior: chi è la cantante

Leggi anche –> Chi è Hu: vita, carriera e foto della cantante Federica Ferracuti

Nel 1995 Laura Fedele è stata invitata al Premio Tenco, mentre nella stagione 1999-2000 ha portato in scena lo spettacolo teatrale-musicale Il ballista e la pianista, basato su testi di Dario Fo. Come accennato, ha rivisitato alcuni brani della tradizione jazz (dedicando un album a Nina Simone) e blues, ma senza disdegnare la musica popolare e la rilettura di classici di cantautori italiani e internazionali (un intero album, per esempio, omaggia Tom Waits). I suoi concerti sono accompagnati da musicisti jazz quali Paolo Tomelleri, Stefano Dall’Ora e Gio Rossi. L’artista è stata anche docente di canto jazz presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como.