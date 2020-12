Grande Fratello Vip, anticipazioni del 18 Dicembre: novità e colpi di scena

Stasera andrà in onda il Grande Fratello Vip. Che cosa succederà all’interno della casa più spiata d’Italia? Ecco a voi alcune anticipazioni.

L’appuntamento di stasera, venerdì 18 Dicembre 2020, con il Grande Fratello Vip è confermato. Una delle trasmissioni televisive più seguite d’Italia andrà in onda oggi alle 21:45, su Canale 5, e gli spettatori non vedono l’ora di scoprire quello che accadrà. Che cosa ci riserveranno i concorrenti rimasti all’interno della Casa? La serata, guidata da Alfonso Signorini ed Antonella Elia e Pupo, avrà in serbo per il pubblico numerose sorprese e colpi di scena. Ecco a voi alcune succose anticipazioni della prossima puntata del GFV.

Il fulcro pulsante della serata sarà senza dubbio il televoto. Proprio così, questa sera uno dei concorrenti sarà costretto ad abbandonare la Casa. Chi sarà lo sfortunato? I nomi dei possibili eliminati sono quelli di Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Alcuni sondaggi mostrano che il televoto di stasera sarà davvero incerto, a tal punto da rendere quasi impossibile fare un pronostico preciso. Per scoprire dunque chi sarà il concorrente a lasciare la Casa più spiata d’Italia possiamo soltanto non mancare all’appuntamento di stasera!

Un altro punto fondamentale della prossima puntata sarà quello della squalifica di Filippo Nardi. La sua permanenza all’interno della Casa è al momento a serio rischio. L’uomo ha infatti pronunciato pesanti parole nei confronti di Maria Teresa Ruta, che potrebbero costargli l’uscita dal programma. Che cosa decideranno di fare gli autori? Quali saranno i loro provvedimenti? Intanto stasera ci sarà spazio anche per il gossip. Il riavvicinamento tra Zorzi e la Lorenzin salterà probabilmente in primo piano, ed anche le ultime vicende tra Giulia e Pierpaolo. In caso non venisse squalificato, anche Filippo Nardi farà molto chiacchierare, in particolar modo per il suo presunto interessamento a Dayane Mello.

Grande Fratello Vip: in arrivo 4 nuovi concorrenti

La puntata di stasera del Grande Fratello Vip sarà colorata dall’arrivo di ben 4 nuovi concorrenti. I loro nomi saranno quelli di Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, Cecilia Capriotti e Mario Ermito. Che cosa avranno in serbo per noi le new entry? Sono tutti curiosi di scoprirlo tra pochissime ore.