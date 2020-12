Grande Fratello televoto, l’Agcom interviene per denunce di irregolarità

Scende in campo l’Agcom in merito alla questione Grande Fratello televoto. Sono diverse le segnalazioni in merito a situazioni strane.

Una nuova polemica investe il Grande Fratello Vip 2020. E questa volta non riguarda dinamiche interne alla casa quanto piuttosto il funzionamento del televoto. Molti telespettatori hanno avanzato delle rimostranze, facendo presente alcune irregolarità o quantomeno stranezze ravvisate nel corso degli ultimi mesi.

Già una volta si era parlato di situazioni anomale nel televoto che coinvolgeva spesso Elisabetta Gregoraci ed Adua Del Vesco. Circola ora una voce che vorrebbe le votazioni espresse via telefono come pesantemente influenzate dall’estero. Circostanza che il sito gossipetv attribuisce proprio alla possibilità di potere votare anche da fuori Italia. Questo sarebbe accaduto pure per salvare Dayane Mello, ‘protetta’ da numerosi suoi connazionali.

Grande Fratello televoto, l’Agcom apre una istruttoria

A questo aspetto si è interessato il Codacons, che ha pure presentato all’Agcom un esposto apposito. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha quindi fatto sapere di avere dato il via ad una istruttoria sui metodi di funzionamento del televoto del Grande Fratello Vip 2020 a seguito delle “svariate segnalazioni ricevute su presunte irregolarità”. Sempre l’Agcom sottolinea come il regolamento vigente ritenga valide le sole preferenze espresse dagli “utenti che risiedono in Italia”. Intanto la produzione del reality show ha ufficializzato la squalifica con effetto immediato di Filippo Nardi, dopo gli insulti rivolti a Maria Teresa Ruta.