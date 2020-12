Grande Fratello, Guenda Goria contro Nardi: “Ignobile verso le donne”

Al ‘Grande Fratello Vip’ tiene ancora banco la vicenda degli insulti di Filippo Nardi a Maria Teresa Ruta, difesa da sua figlia Guenda.

La condotta di Filippo Nardi contro Maria Teresa Ruta ha sollevato una vera e propria insurrezione. Sui social network sono tutti contro il 51enne italo-britannico, che aveva offeso la conduttrice televisiva con parole molto gravi e pesanti. Da più parti viene chiesto alla produzione del ‘Grande Fratello Vip 2020’ di squalificare il concorrente, entrato da neppure una settimana all’interno della casa più spiata d’Italia.

Leggi anche –> Filippo Nardi squalifica, insulti sessisti alla Ruta: “Fuori subito” – VIDEO

Ed anche Guenda Goria, che al ‘Grande Fratello Vip’ in questa edizione ha vestito i panni della partecipante per un mese e mezzo da metà settembre fino a fine ottobre scorsi, interviene a difesa di sua madre. Nel corso di una intervista concessa al settimanale ‘Chi’, la 31enne attrice rivela di essere molto scossa dalla violenza verbale scaturita dalle ignobili frasi di Filippo Nardi. “Sono due notti che non ci dormo, non sopporto che qualcuno tratti mamma in questa maniera”.

Leggi anche –> Filippo Nardi, parla l’ex Veronica Graf: “Mi ha costretta ad abortire”

Grande Fratello Vip, Guenda Goria all’attacco di Filippo Nardi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La ragazza mostra una sincera preoccupazione nei confronti di sua madre e si dice consapevole che lei ne soffrirà. Di certo si parlerà moltissimo di questa vicenda nel corso della puntata che andrà in onda in diretta da studio nella serata di venerdì 18 dicembre 2020.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Nardi, gravi insulti a Maria Teresa Ruta: “Ecco di cosa soffre”

Guenda Goria ha molta paura riguardo ad un eventuale crollo da parte di sua madre. E conclude il proprio intervento scagliandosi contro Nardi. “Quello che ha detto e fatto non ha alcuna giustificazione. In qualità di donna mi sento delusa, arrabbiata e profondamente umiliata. Tutto questo è una vergogna”. Nel frattempo altri quattro celebrità sono pronte ad entrare nel reality show. Tra loro figura Cecilia Capriotti.