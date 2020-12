Giulio Todrani, chi è il padre di Giorgia: carriera e vita privata

Giulio Todrani è uno dei concorrenti di The Voice Senior e il padre della famosa cantante Giorgia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Giulio Todrani è il concorrente che ha conquistato i giudici di The Voice Senior su Rai 1 con “To Love Somebody” di Michael Bolton, entrando così nel team di Loredana Berté. Conosciamolo più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Giulio Todrani

Giulio Todrani, classe 1943, è nato a Roma e fin da subito ha mostrato interesse e talento per la musica. Nel 1974 ha intrapreso la sua carriera con Angela Cracchiolo nel duo Juli (Giulio) & Julie (Angela), pubblicando diversi dischi con la casa discografica italiana Yep e riscuotendo un discreto successo. Dopo una fase da solista, nel 1985 Todrani è tornato a lavorare con la Cracchiolo, ma nel 1989 i due si sono definitivamente separati.

Leggi anche –> Giorgia, chi è: età, carriera, fidanzato, successi e vita privata della cantante

Leggi anche –> The Voice Senior, Tony Reale a 84 anni stupisce tutti: chi è

Leggi anche –> The Voice Senior, Rita Mammolotti nel team dei Carrisi: chi è

Nel 1991 Giulio Todrani ha fondato il gruppo musicale Io vorrei la pelle nera, una band vocata a brani rythm & blues e al cui interno è presente anche sua figlia Giorgia (già membro del coro di Juli &Julie), che si sarebbe poi affermata come una delle più apprezzate cantanti italiane.

Durante l’esibizione a The Voice Senior, a proposito di sua figlia Giulio Todran ha affermato: “A Giorgia ho fatto fare una grande gavetta, ha cominciato con me a 16 anni e lei faceva i cori per Juli & Julie, ha cominciata da zero”. “Lei – ha aggiunto – era così già a 16 anni, cantava già in questa maniera”.

Dopo l’avventura con i Io Vorrei la Pelle Nera Todrani è entrato a far parte degli Alan Soul & The Alanselzer, e insieme a questo gruppo ha potuto approfondire ed esprimere tutto il suo amore per il soul, lo swing e il funky.

Per quanto riguarda la vita privata, Giulio Todrani è stato sposato sino al 2000 con Elsa Giordano, la madre di Giorgia. Dopo il divorzio si è legato sentimentalmente e risposato con Lucia Maria Lentini, madre di suo figlio Renato, che oggi ha 19 anni.