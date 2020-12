Giulia De Lellis, quanto guadagna la famosa influencer

L’influencer Giulia De Lellis è una dei punti di riferimenti su Instagram: tanti la seguono, ma quanto guadagna?

Il portale Very Inutil People, attraverso una testimonianza di una giovane imprenditrice, ha voluto svelare quanto guadagna l’influencer Giulia De Lellis, sempre molto attiva sul profilo Instagram. La ragazza in questione ha rivelato davvero tutte le proposte dello staff sui social scatenando la rabbia della diretta interessata. Sembra che la De Lellis abbia chiesto 10mila euro a post o per tre storie consecutive. Così la celebre influencer è considerata da tutti l’erede di Chiara Ferragni: la 24enne continua ad essere un punto di riferimento sul profilo Instagram con la possibilità di scalare ancora posizioni.

Giulia De Lellis, cos’è successo?

Nelle scorse ore la stessa Giulia si è resa protagonista anche di un episodio alquanto strano come ha svelato ai suoi fans: “Questa mattina mi sono svegliata così con paranoie, ansie, preoccupazioni. Non riesco neanche a ridere, faccio chiamate a medici in tutta Italia”. Poi ha aggiunto: “Non si è capito bene cosa è successo, non è chiaro se si tratti di una allergia alimentare, anche se ho fatto tutti i test. Mi si è gonfiata tutta la parte sotto. Avevo inoltre la lingue gonfia e la gola chiusa”. Infine, ha concluso: “Ho preso una enorme quantità di cortisone e antistaminico per cui ho dormito fino a poco fa. Mi sono addormentata con il ghiaccio sulle labbra. Ora la situazione sta migliorando anche se mi fa malissimo. Non ho messo il rossetto, faccio ancora fatica a ridere”.