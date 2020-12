Giovanna Sorrentino si è presentata a The Voice Senior ed è riuscita a stupire i giudici con la sua voce magnetica.

Giovanna Sorrentino è uno tra i volti meno noti presenti a “The Voice Senior“, il talent musicale condotto da Antonella Clerici in onda su Rai1. Alcuni dei talenti presenti hanno una certa carriera alle spalle, ma questo non è il caso di Giovanna.

Giovanna Sorrentino ha scoperto la sua passione per il canto da grande. Si è presentata alle Blind Audition con il brano di Nina Zilli “Sola“. Tutti e quattro i coach del programma si sono girati per lei, ma la donna ha scelto Loredana Bertè. L’artista si è esposta molto sul conto della Sorrentino, dicendo che: “Mi ricordi Amy Winehouse“. La concorrente è originaria di Erice, in provincia di Trapani, e nella vita è un’insegnante di religione in una scuola superiore. Ha iniziato a credere nelle sue abilità con il canto durante qualche serata con gli amici, che l’hanno complimentata.

Giovanna Sorrentino, la carriera prima di The Voice Senior

“Canto da circa cinque anni in pubblico, mi sono scoperta grazie ad alcuni miei amici che mi hanno valorizzato“, ha rivelato Giovanna Sorrentino ai giudici di “The Voice Senior“. Grazie a lei, la ‘voce’ della Sicilia è arrivata al talent di Raiuno condotto da Antonella Clerici.

La sua è una voce soul e la over 60 ha una presenza scenica molto forte, nonostante non abbia una lunga carriera alle sue spalle come i suoi avversari nel talent show. Ha ottenuto la sua “rivincita” nella vita, dopo la separazione dal marito, grazie all’amore per la musica. “Sono venuta qui prima di tutto per dare risposte a me stessa, per dirmi: ‘Giovanna tu vali'”, ha detto ai giudici al termine della sua performance.