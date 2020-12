Chi è Giancarlo Cajani, il cantante di The Voice Senior che si è guadagnato un posto in finale accanto al coach Gigi D’Alessio.

Giancarlo Cajani si è rivelato una star assoluta di The Voice Senior, il nuovo talent dai produttori di X Factor, che si è guadagnato un posto in finalissima accanto al coach che ha sempre creduto in lui fin dal primo giorno, Gigi D’Alessio. Giancarlo è in squadra con i magnifici sei del team di D’Alessio che è arrivato in finale.

Giancarlo Cajani, chi è la star di The Voice Senior

Giancarlo Cajano è in finale di The Voice Senior, un talent che fin dalla sua prima puntata, il 27 novembre, ha registrato uno share altissimo e un fortissimo apprezzamento tra il pubblico di telespettatori italiani. I numeri parlano di oltre 4 milioni di spettatori! Ma ecco tutto quello che sappiamo sull’uomo di 76 anni.

Giancarlo Cajani è nato il 1 gennaio 1944 e oggi ha 76 anni. Quando è salito sul palco di The Voice, molti credevano di star sentendo Gianni Morandi, tanto era simile la voce. Ha dimostrato fin da subito una grande scioltezza davanti al microfono e ai riflettori di The Voice. Infatti il 76enne ha ricevuto ben quattro sì, pur essendo il primo a esibirsi dell’edizione e ha fatto girare la sedia di tutti i giudici.

Tutti e quattro i giudici, Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino e Gigi D’Alessio, si sono girati e volevano a tutti i costi Giancarlo, che alla fine ha scelto il cantante napoletano, ex di Anna Tatangelo. Dopo aver lavorato per quarant’anni nei villaggi turistici, ora potrà finalmente pensare ad una carriera nel mondo della musica da solista.