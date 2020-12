Filippo Nardi squalifica, Mediaset conferma: “Via dal Grande Fratello Vip”

Vicenda Filippo Nardi squalifica, il concorrente, da neanche una settimana nella casa del GF Vip 2020, viene mandato via per la sua condotta.

Aggiornamenti Filippo Nardi squalifica, il 51enne italo-inglese via dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. È la insindacabile decisione intrapresa dalla produzione del reality in onda sulle frequenze di Mediaset. Il dj e volto televisivo aveva insultato in una moltitudine di modi l’altra concorrente, Maria Teresa Ruta, utilizzando parole di una violenza verbale e di una mancanza di rispetto inaudite.

Alla luce di ciò, ed a seguito anche delle veementi proteste sorte contro di lui da parte di numerosi telespettatori, alla fine la produzione del Grande Fratello Vip 2020 ha agito come previsto in casi come questo. Per Filippo Nardi squalifica ed uscita prematura dalla casa sono quindi ufficiali. La cosa avverrà nel corso della puntata in diretta con il collegamento da studio di venerdì 18 dicembre 2020. Ci sarà un intervento apposito del conduttore Alfonso Signorini, che spiegherà tutto quanto ed illustrerà i motivi della esclusione del partecipante. Mediaset ha reso noto, in alcune anticipazioni rilasciate in merito alla puntata odierna del reality, che “verranno intraprese sanzioni molto severe nei confronti di uno dei concorrenti.

Filippo Nardi squalifica, provvedimento inevitabile

Nardi è il terzo concorrente sottoposto a squalifica dal GF Vip in questa edizione. Prima di lui era toccato al giovane Denis Dosio ed a Stefano Bettarini lasciare anzitempo lo show per avere esclamato delle espressioni blasfeme. Ma quanto compiuto da lui ha scatenato con grande indignazione e rabbia i telespettatori, più che in ogni altra circostanza, a causa della violenza verbale utilizzata senza alcun motivo giustificabile contro la Ruta.

