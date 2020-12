Coronavirus 18 dicembre: un tampone ogni 10 è positivo, i dati di oggi

Emergenza Coronavirus oggi 18 dicembre in Italia: un tampone ogni 10 è positivo, i dati di oggi, cosa sta accadendo.

Arriva puntuale anche oggi il bollettino per quanto concerne l’emergenza Coronavirus in Italia: 17.992 casi su 179.800 tamponi, 674 morti i morti nelle ultime 24 ore. Si stabilizza dunque un dato: un tampone su 10 effettuato nelle ultime 24 ore nel nostro Paese è positivo. Ci sono inoltre 22.272 guariti.

Scende dunque ancora una volta il numero degli attualmente positivi, nel giorno in cui l’Iss annuncia che l’indice RT, dopo settimane di calo, ha avuto una stabilizzazione lievemente al rialzo. Si è passati infatti dallo 0,82 di una settimana prima allo 0,86 della settimana scorsa, ma cala decisamente la pressione ospedaliera.

Dati Coronavirus Italia oggi 18 dicembre: la situazione

Il numero degli attualmente positivi in Italia è di 627.798, dei quali sono 28.588 i ricoverati, oltre 500 in meno di ieri. Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, vi è un nuovo calo: sono 2.819, ovvero altri 36 in meno. Dunque, il calo continuo prosegue anche oggi, mostrando una tendenza che sembra stabilizzarsi al ribasso, in attesa ovviamente di capire cosa accadrà a gennaio, con una presunta nuova ondata che dovrebbe seguire le festività natalizie.

C’è un calo dei ricoveri in terapia intensiva anche se si guarda nel complesso agli ultimi sette giorni che è continuo, mentre il dato medio degli ultimi sette giorni che purtroppo è negativo è quello dei tamponi. C’è infatti una media di 135.561 tamponi effettuati al giorno, ovvero in media oltre 20mila in meno. Scende il numero dei decessi giornalieri medio, dopo molto tempo. Inoltre ci sono 16.558 casi in media al giorno, l’1% in meno rispetto ai sette giorni precedenti, che indica dunque una stabilizzazione.