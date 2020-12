Conte Conferenza stampa diretta: regole di Natale – VIDEO

La conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: in diretta video novità sul DPCM Natale e le regole.

Stasera la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: in questi minuti, vengono stabilite le regole che andranno a modificare quelle imposte da un precedente DPCM in vista del Natale. Si tratta di norme che sarebbero state prese di comune accordo con le Regioni.

Leggi anche –> De Luca: “A Natale in Campania vietati mobilità e vendita di alcolici”

Anzi, le Regioni per prime chiedevano regole più stringenti per evitare la circolazione tra le stesse a anche la circolazione in una singola Regione. Dunque, in serata il premier sarà chiamato a illustrare in conferenza stampa le decisioni prese e il perché sia stato necessario imporre la linea dura.

Leggi anche –> Coronavirus 18 dicembre: un tampone ogni 10 è positivo, i dati di oggi

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

DPCM Natale: Conferenza stampa di Giuseppe Conte

Il DPCM che sarà in vigore dalla vigilia di Natale fino all’Epifania prevede un’unica zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, ma solo nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali, invece, si passerà alla zona arancione. Gli spostamenti saranno dunque fortemente limitati. La conferenza stampa arriva dopo il Consiglio dei ministri in programma per le 18 e un ulteriore passaggio con le Regioni. Tra le novità del Natale, ci sarà la possibilità di due persone non conviventi ospiti in casa nei giorni di festa, esclusi gli under 14.

++IN AGGIORNAMENTO++ SIAMO IN ATTESA DELLA CONFERENZA STAMPA DI CONTE