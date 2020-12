Chi è Daniele Bocciolini: tutto sul celebre avvocato penalista italiano

Daniele Bocciolini è un celebre avvocato italiano e personaggio televisivo. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Daniele Bocciolini è una personalità molto nota nel panorama legale italiano. L’uomo è un avvocato, personaggio televisivo e opinionista, ed è davvero celebre all’interno del Bel Paese. È nato a Roma il 18 Novembre 1982 sotto il segno dello Scorpione. Oggi ha dunque 38 anni. Il suo talento e la sua passione lo hanno spinto ad essere uno dei personaggi più conosciuti nel suo campo. Scopriamo quindi tutto ciò che c’è da sapere su di li e sulla sua vita privata.

Leggi anche->Francesca Rocco, chi è l’influencer ex gieffina: foto, carriera, vita privata

Bocciolini ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2006, presso l’Università degli studi Roma Tre, ottenendo il massimo del punteggio. In seguito, soltanto all’età di 25 anni, ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense e nello stesso periodo è entrato a far parte dello Studio del celebre avvocato Nino Marazzita. I due ancora adesso collaborano talvolta, e Daniele sembrerebbe esserne davvero onorato. Nell’anno 2013, l’uomo, in occasione della 43esima Giornata d’Europa, ha vinto il Premio Personalità Europea, riconoscimento che ancora oggi porta nel cuore. Daniele ha infine proseguito con gli studi, conseguendo la specializzazione come esperto di diritto penale minorile ed esperto di scienze forensi.

Leggi anche->Amadeus, chi è l’ex moglie Marisa Di Martino: età, foto, lavoro

L’avvocato è membro, dal 2012, della Commissione Cultura, della Commissione Famiglia, Minori e Immigrazione, e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Si occupa prevalentemente del settore penale, ed è preparato e brillante per quel che riguarda i temi della violenza di genere, del bullismo e del cyberbullismo. L’uomo è apparso moltissime volte in televisione, partecipando come opinionista o ospite in diversi programmi, sia televisivi che radiofonici, ed esprimendo la propria opinione in merito legale e giudiziario. Al momento sta lavorando per RaiUno, nella trasmissione Unomattina, e per il settimanale Giallo, con una rubrica tutta sua inerente ai casi attuali di cronaca nera.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Avvocato Daniele Bocciolini: i casi più importanti presi in carico

Daniele Bocciolini è noto ai più per essere stato il legale di parte civile nella difesa delle vittime durante il processo per il naufragio della Costa Concordia. L’uomo si è anche occupato di numerosi casi che hanno coinvolto diverse celebrità e personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Ha preso per esempio in carico il caso di Massimo Di Cataldo, accusato di maltrattamenti, o quelli di Giada De Blank e Arianna David, entrambe vittime di stalking.