Cecilia Capriotti, le foto più sexy: al GfVip fa sognare i fan

Cecilia Capriotti fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e sta già facendo sognare i fan: le foto più sexy dell’ex Miss.

In prossimità delle vacanze natalizie Alfonso Signorini ha deciso di popolare con ulteriori ingressi la casa del Grande Fratello Vip. Questa sera entreranno nell’abitazione di Cinecittà Mario Ermiti, Andrea Zenga e la stupenda Cecilia Capriotti. Su di lei il direttore di Chi ha dichiarato: “Cecilia la conosciamo, è tutta da scoprire e ha molta voglia di entrare”. Che non stia nella pelle all’idea di entrare a far parte del reality più seguito d’Italia lo si capisce anche dal suo ultimo post Instagram nel quale si legge “Emozionatissima”.

Il suo ingresso porterà sicuramente un po’ di vivacità e sensualità. I fan del programma sono già su di giri all’idea di poterla ammirare 24 ore su 24, lo dimostra il fatto che il suo profilo Instagram è seguito giornalmente da milioni di fan che la riempiono di complimenti ad ogni post che pubblica. Oltre ad ammirare la sua innegabile e straripante bellezza, i fan sono curiosi di conoscerla un po’ meglio, capire che personalità abbia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cecilia Capriotti: da Miss Italia a Woody Allen

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

Nata ad Ascoli Piceno, il 27 febbraio del 1976, Cecilia diventa famosa quando nel 2000 partecipa a Miss Italia e si classifica quarta. L’exploit al concorso di bellezza le permette di avere una chance come valletta televisiva. Inizia la carriera televisiva come valletta a Dribbling.

Leggi anche ->Cecilia Capriotti, chi è il fidanzato Gianluca Mobilia: età, foto, carriera

Successivamente fa l’inviata de La Vita in Diretta e nel 2008 fa il balzo al Cinema con Vincenzo Salemme in No Problem. Nel 2011 Woody Allen la sceglie per il suo To Rome With Love. L’anno precedente si è cimentata anche nel ballo nel programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle.

Leggi anche ->Cecilia Capriotti, perché è famosa: film, carriera, cosa ha fatto