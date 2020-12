Cecilia Capriotti, perché è famosa: film, carriera, cosa ha fatto

Cecilia Capriotti entrerà nella Casa del GF Vip questa sera, venerdì 18 dicembre, ma vediamo cos’ha fatto la new entry nella sua carriera.

Cecilia Capriotti è nata il 27 febbraio 19776 ad Ascoli Piceno. E’ un volto noto del piccolo e del grande schermo per aver partecipato a diversi film e programmi televisivi. Da questa sera, venerdì 18 dicembre, entrerà nella Casa del “Grande Fratello Vip“.

Cecilia Capriotti ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2000, quando ha partecipato a “Miss Italia“, dove si classifica quarta. Durante il concorso di bellezza viene notata dall’agente dei vip Lele Mora, che la indirizza nel mondo dello spettacolo. E’ grazie a lui che lavora come valletta nel programma sportivo di Rai2, “Dribbling” e diventa inviata fissa de “La vita in diretta“. Il debutto al cinema arriva invece con il film di Vincenzo Salemme “No Problem“, dove veste i panni di Eva. Nel 2010 partecipa al celebre talent di Rai1 condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le stelle“, in coppia con Samuel Peron. Nel 2012, invece, appare in alcune scene del film di Woody Allen “To Rome with love“.

Cecilia Capriotti e l’ingresso al GF Vip

La carriera di Cecilia Capriotti si estende anche al mondo del teatro, con la partecipazione alla commedia “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi“. Nel 2018 diventa una naufraga nella tredicesima edizione del reality l'”Isola dei Famosi“. La partecipazione ai due reality le ha certamente portato molta notorietà, ma è stata la sua bravura a continuare a farla lavorare nel mondo dello spettacolo.

Da questa sera, venerdì 18 dicembre, si unirà ai partecipanti del “Grande Fratello Vip“, dopo l’ingresso di venerdì scorso di Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Tra gli ingressi di dicembre è previsto anche quello dell’ex partecipante di “Temptation Island“, Carlotta Dell’Isola. Cecilia Capriotti ha un profilo social molto seguito, di circa mezzo milione di followers.