Andrea Perone è un imprenditore e protagonista del gossip per essere stato il marito di Sabrina Ferilli ed aver avuto una relazione con Cecilia Capriotti.

Andre Perone è un imprenditore, noto al mondo del gossip per le relazioni che ha avuto. E’ stato per anni il marito dell’attrice romana Sabrina Ferilli, poi ha avuto una serie di relazioni con donne del mondo dello spettacolo.

Andrea Perone ha conosciuto Sabrina Ferilli una quindicina d’anni fa. I due si sono conosciuti al teatro Sistina di Roma durante una delle repliche di “Un paio d’ali” e sono stati fidanzati per otto lunghi anni. Poi sono arrivate le nozze, celebrate nel Castello Ducale di Fiano Romano, paese natio dell’attrice in presenza di moltissimi personaggi noti al mondo dello spettacolo, tra cui: Francesco Totti, Nancy Brilli, Massimo Ghini e Veronica Pivetti. Nonostante il matrimonio in grande stile, è arrivata la crisi coniugale, a causa di un presunto tradimento dell’imprenditore, con la bellissima showgirl Sara Varone, che lavorava con Maurizio Costanzo a “Buona Domenica“.

Andrea Perone, i flirt con Sara Varone e Cecilia Capriotti

Il caso vuole che Sara Varone sia considerata da sempre la sosia di Sabrina Ferilli ed è ben vero che tra le due ci sono delle somiglianze molto evidenti. Da allora l’attrice romana si è unita con il compagno Flavio Cattaneo, conosciuto sul set della fiction “Dalida“, in quanto l’imprenditore era un ex dirigente della Rai. I due hanno scelto di sposarsi in gran segreto a Parigi nel 2011.

Dopo la liaison con la showigrl Sara Varone, che fu documentata ai tempi del matrimonio con Sabrina Ferilli su molte riviste di gossip, Andrea Perone è stato legato ad altre bellissime donne del mondo dello spettacolo, tra cui: Laura Cremaschi, conosciuta per essere stata eletta Miss Padania nel 2006. I due si sono frequentati per pochi mesi ed hanno trascorso una vacanza a Formentera, immortalata dai giornali di gossip. Per un periodo ha anche frequentato la new entry del “Grande Fratello Vip” 5, Cecilia Capriotti, con cui era stato avvistato mano nella mano al teatro Sistina di Roma. La loro storia è ormai finita da anni.