Briatore, parcheggio selvaggio blocca il traffico: piovono insulti – VIDEO

Brutta figura quella fatta da Flavio Briatore, a causa di una condotta al volante non certo ineccepibile. Colpa di ciò che ha fatto.

Circola in rete un video che riguarda Flavio Briatore ed una sua condotta non certo meritevole di elogi. Come testimoniato dal Corriere della Sera, il noto imprenditore ha creato diversi disagi a causa di un parcheggio selvaggio.

La sua Rolls Royce di grosse dimensioni occupa una porzione di strada in pieno centro a Milano, in maniera del tutto sconsiderata e contraria alle regole. La cosa porta ben presto ad arrecare disagi alle altre persone, con l’auto di lusso posizionata sui binari del tram in modo da creare un ostacolo innaturale alla circolazione. Questo ha portato il traffico a congestionarsi per alcuni minuti, interessando anche dei tram. Dopo poco, Briatore in persona è entrato nella Rolls Royce andandosene via.

Briatore, il parcheggio crea problemi al traffico

Ma non prima di avere ricevuto una pletora di insulti da chi era presente e ha vissuto questa situazione di disagio sulla propria pelle. Il video pubblicato dal Corriere della Sera è stato realizzato nel tardo pomeriggio di giovedì 18 dicembre 2020, verso le ore 17:45. Il tratto di strada interessato è quello compreso tra via Carducci e l’angolo di corso Magenta.

Qualcuno aveva anche sollecitato l’intervento da parte delle autorità, ed infatti dopo un pò è sopraggiunto un mezzo dell’Atm predisposto per l’intervento rapido. Questi avrebbe dovuto sgomberare il veicolo parcheggiato in maniera selvaggia. La situazione però si è risolta da sé, anche se Briatore non ci ha fatto certo una bella figura, rimediando un brutto danno d’immagine.