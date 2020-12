Antonino Spinalbese, rivelazione sulla passione travolgente con Belen

Antonino Spinalbese ha raccontato la sua storia d’amore con la conduttrice argentina Belen Rodriguez, della quale sembra innamoratissimo.

Belen Rodriguez sembra essere molto più felice da quando al suo fianco c’è l’hair stylist di 25 anni Antonino Spinalbese. E’ stato proprio lui a raccontare, attraverso un post su Instagram, la sua passione con la bella conduttrice argentina.

Antonino Spinalbese ha preso la parola su Instagram, condividendo un post che lo ritrae sdraiato sul letto mentre bacia la sua Belen. Come svelato dall’hair stylist, questo è il primo scatto che i due hanno fatto insieme e lo riporta alla mente a quei momenti speciali. Per lui la fotografia ha un significato particolare, che racconta un momento di intimità e serenità per la coppia. Il 25enne ha raccontato un retroscena dietro l’immagine: “All’inizio facevo foto fingendo di farle, mimavo le gesta di uno scatto“. Ma perché? Spinalbese ha rivelato che riteneva che quei momenti “meritassero di essere racchiusi solamente nella mia testa e non scattati per davvero“. Voleva che fossero contenuti solo nella sua mente, poi però “ci fu questo scatto, il primo“.

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez, con Spinalbese è amore vero: “L’emozione” | FOTO

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez Spinalbese, lei non si trattiene: parole fortissime | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Antonino Spinalbese, la dedica d’amore per Belen

La dedica di Antonino Spinalbese per la sua Belen è molto tenera e la conduttrice argentina sembra aver apprezzato molto il gesto, in quanto ha commentato il post scrivendo che: “Mi sembra una vita“. Come ha già detto in più occasione la Rodriguez, le sembra che siano passati 100 anni da quando conosce l’hair stylist.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

“Tu ogni giorno sei di più, di più di più di più“, scrive Belen sotto al post di Antonino Spinalbese. I due hanno così confermato che la loro storia d’amore sta andando a gonfie vele. Ricordiamo che la coppia ha iniziato a frequentarsi durante l’estate, dopo la rottura definitiva tra la Rodriguez e l’ex marito Stefano De Martino. La prima conferma della loro relazione è arrivata proprio dall’argentina, che condivise una foto tra le braccia dell’hair stylist nelle sue Stories di Instagram.