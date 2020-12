Ann Harper nel Team Carrisi a The Voice Senior: chi è la cantante

Nel team di Al Bano e Jasmine Carrisi a The Voice Senior, è entrata a sorpresa la cantante scozzese Ann Harper: ecco chi è.

Forse è il nome più sorprendente tra quelli selezionati da The Voice Senior per la fase finale: lei è una donna scozzese, che è arrivata giovanissima in Italia, si è sposata nel nostro Paese e non è mai più andata via. Ma che contestualmente ha anche abbandonato presto il sogno di fare la cantante.

“Ho fatto le vacanze in Italia nel 1973, mi sono innamorato di un italiano, ci siamo sposati e ho avuto un figlio”, ha raccontato Ann Harper, classe 1954, nata in Scozia, prima di esibirsi sul palco del talent show per le Blind Audition. La sua esibizione ha diviso i coach durante le Blind Audition: solo il team Carrisi e Clementino si sono girati.

Cosa sapere su Ann Harper di The Voice Senior

Lei ha fatto come Tony Reale e ha scelto il leone di Cellino San Marco e la figlia Jasmine. Che hanno a loro volta deciso poi di portarsela in semifinale. Sul palco, la donna – che nella vita ha fatto la colf e si è sempre esibita in pubblico per diletto – ha portato un grande classico come The Best di Tina Turner. Ann Harper è stata anche ospite di ‘Oggi è un altro giorno’: a Serena Bortone ha raccontato che vive in Italia da 40 anni e ci è arrivata per amore di un pugliese da cui poi si è separata.

Sul palco, dopo l’esibizione e la scelta fatta, ha avuto il piacere di esibirsi con Loredana Bertè in un brano che ha provocato i brividi a tutti, ovvero Baby Can I Hold You di Tracy Chapman. L’interprete scozzese chiarisce che per lei questa è di fatto un’occasione che arriva dopo 40 anni: “Da giovane ho fatto musica, pianoforte e violino, ma ho finito gli studi quando avevo 20 anni e mi son sposata e avuto un figlio e i miei piani sono cambiati”. Chissà se Loredana Bertè si è pentita di non essersi girata.