Andrea Zenga, la madre rivela: “Non sento suo padre da oltre 20 anni”

Andrea Zenga sarà uno dei due nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha rivelato la madre Roberta Termali sul padre.

Questa sera ci sarà la seconda puntata settimanale del Grande Fratello Vip, un appuntamento durante il quale Alfonso Signorini riserverà alcune sorprese ai concorrenti del reality. Tra queste, quella che è emersa in queste ore sul web, è l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di due nuovi concorrenti. Il primo è Mario Ermito, l’altro è Andrea Zenga, terzo figlio dell’ex portiere della nazionale Walter e di Roberta Termali.

Tra i due è stato un colpo di fulmine, si sono conosciuti in un programma di calcio in onda su Odeon Tv alla fine degli ’80, lei era un’aspirante selezionatrice dei protagonisti della tv, ma la sua bellezza le ha offerto la chance di trovarsi dall’altro late della telecamera. Qualche tempo prima aveva avuto una breve relazione con Roberto Mancini, ma quando conobbe Zenga fu diverso: era amore. I due si sono sposati in comune nel 1992 ed hanno avuto due figli: Andrea (appunto) ed il primogenito Nicolò (nell’89).

Andrea Zenga, la rivelazione della madre: “Non sento suo padre da 20 anni”

La relazione tra Walter e Roberta si è conclusa nel 1997 con il divorzio (il secondo per il portiere). Da allora i rapporti si sono allentati, anche se tra i due non è rimasta animosità. Walter è un padre presente, ma il rapporto con il più piccolo, Andrea, pare non sia idilliaco. A svelarlo, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport è stata proprio Roberta.

Quando le viene chiesto se sente ancora Walter, infatti risponde: “No. Non ho mai chiesto niente per me, ma solo cose modeste per i figli. Con Nicolò ha anche un discreto rapporto, si sono visti a Dubai, si sentono. Entrambi i figli di Walter sono amici di Jacopo, l’altro maschio che ha avuto da Elvira. Ma Andrea col papà non parla più da anni“.

