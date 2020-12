Amazon Luna: arriva il servizio di cloud gaming su Android

Dopo tanta attesa è arrivato Amazon Luna: un servizio di cloud gaming su Android. Scopriamo di cosa si tratta.

Negli ultimi anni abbiamo sentito molto parlare di Cloud Gaming. Per chi fosse un novizio del mondo videoludico, questo servizio dà la possibilità ai giocatori di accedere a un catalogo di prodotti videoludici tramite i dispositivi che possiedono.

Per rendere il tutto ancora più chiaro, un cloud dà la possibilità di giocare tramite PC, smartphone o Smart Tv senza dover essere necessariamente in possesso di una console o un PC. Questa novità di Android era stata annunciata da Amazon molto recentemente e ha scatenato la gioia di molti giocatori.

Amazon Luna: finalmente anche Android avrà un cloud gaming

I videogiocatori di Android sono felicissimi dato che finalmente potranno usufruire del cloud gaming Amazon Luna. Infatti, fino ad ora erano gli unici ad essere rimasti esclusi poiché risultava disponibile solo su iOS, macOS, Fire TV e PC.

Si potrà accedere al servizio tramite Chrome e non si dovrà usare nessuna applicazione. Sfortunatamente, per ora Luna è accessibile solo negli Stati Uniti, ma nei prossimi mesi dovrebbe essere estesa ad altri paesi. Ovviamente, per accedere ai singoli pacchetti si dovrà pagare una tariffa mensile: Luna Plus a 5,99$ che permette di giocare a titoli di varie case di produzione e Ubisoft Plus a 14,99$ che permette di giocare a giochi prodotti da Ubisoft. Tramite la seconda opzione si può accedere al cloud anche da Pc e a Stadia, il cloud di Google.

Per il momento la versione Android di Luna funziona solo su alcuni dispositivi, ma nei prossimi mesi il supporto verrà esteso. Per ora può usufruirne chi dispone di un: Pixel 4XL, 4A, 4A 5G, 5; Samsung Galaxy S10, S10Plus, Note 10, Note 10 Plus, S20, S20Plus, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra; OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord, 7T, 7T Pro, 7Tpro 5G.

L’ultimo requisito è avere un dispositivo con Android 9 o versioni successive. In alternativa, vanno bene tutte le versione successive a Chrome 86 (compresa). Si potrà giocar tramite un controller realizzato appositamente da Amazon per Luna, ma andranno bene anche quello per la PlayStation 4 o Xbox One.