Amazon, la Champions League in diretta su Prime Video: i dettagli

Grande colpo di Amazon che porta sul suo servizio Prime Video la Champions League. Lo fa sapere Jeff Bezos in persona in una nota.

La Champions League sbarca su Amazon Prime Video. Il servizio streaming on demand del noto sito di e-commerce su è aggiudicato i diritti per trasmettere in diretta ed in esclusiva per l’Italia le migliori 16 partite della massima competizione europea in quello che sarà il programma del mercoledì sera.

Leggi anche –> Amazon Luna: arriva il servizio di cloud gaming su Android

La cosa avrà validità a partire dalla edizione del 2021/2022 e la notizia della avvenuta acquisizione è giunta da Jeff Bezos in persona. Il fondatore di Amazon parla, tramite un apposito comunicato stampa, della transizione che si è conclusa con successo. E lo fa senza nascondere il proprio entusiasmo. Il nuovo contratto stipulato avrà una durata di tre anni e consentirà a Prime Video di potere trasmettere anche le relative finali di Supercoppa Europea, altra competizione targata UEFA. Il fatto di mandare in onda sulla propria piattaforma le migliori 16 gare del mercoledì garantirà la messa in onda di almeno un match con protagonista una squadra italiana.

Leggi anche –> Chi è questo bimbo sorridente in posa? E’ uno dei calciatori più forti della Serie A

Amazon, a Prime Video le migliori gare del mercoledì di Champions League fino al 2025

Per quanto riguarda gli altri competitors, il menu proposto da Sky e Mediaset resta invariato. Non è presente in alcun modo invece DAZN. L’abbonamento ad Amazon Prime Video ha un costo di 36 euro all’anno ed è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime. Si presume che verrà istituita una serie di canali tematici dedicati ai grandi appuntamenti calcistici.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Cyberpunk 2077, Sony lo toglie dallo store e rimborsa gli utenti

Ad oggi Prime Video mette a disposizione degli abbonati una grande varietà di serie tv in esclusiva. Non si sa se il prezzo dell’abbonamento comunque rimarrà quello odierno oppure se sarà soggetto a delle variazioni. In tal senso sarà l’azienda stessa a fornire eventuali nuovi dettagli prossimamente.