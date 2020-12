Alan Farrington, l’ex ragazzo del Piper a The Voice Senior

Nel team di Clementino a The Voice Senior, è entrato Alan Farrington: chi è il cantante di origini inglesi, carriera e curiosità.

Inglese classe 1951, Alan Farrington, proveniente dal Mersey, è stato in passato molto popolare in Italia, dove si è trasferito da bambino. Con la famiglia, arriva a Roma quando ha solo 5 anni e dopo essersi appassionato di musica da autodidatta, per lui arriva la prima grande occasione. Sale sul palco del Piper Club quando ha solo 16 anni.

Attualmente, il cantante e musicista risiede sul Lago di Garda a Polpenazze del Garda e per lui The Voice Senior, dove è entrato in squadra con Clementino portando il brano Cold Little Heart di Michael Kiwanuka, può essere una nuova occasione. La sua carriera, infatti, è già di per sé molto ricca di soddisfazioni.

Cosa sapere su Alan Farrington di The Voice Senior

A metà anni Settanta è negli Usa, dove frequenta una scuola di canto del Maryland, poi torna in Italia e lavora su diverse produzioni discografiche e pubblicitarie a Roma. Dopo una decina di anni nella Capitale, si trasferisce a Milano: qui compone gli album Shout On e No News, Bad News. La sua band Charlie and the cats, formata insieme a Charlie Cinelli e Cesare Valbusa, nasce nel 1990.

Il gruppo in tutto incide otto album ed è attivissimo. Una dozzina d’anni dopo, esce The Illusion, album composto tra gli altri con Vinnie Colaiuta, Pino Palladino, Antonello Bruzzese e Giorgio Cocilovo. Sono tantissimi gli artisti di livello con cui ha collaborato, per citarne alcuni, Mauro Negri, Ares Tavolazzi, Ellade Bandini, Sandro Gibellini, Simone Boffa e Cesare Valbusa, che suonano con lui nella band che prende il nome del cantante, ovvero la “Alan Farrington band”.