Zona rossa Natale, cosa sarà vietato e cosa no con le nuove restrizioni

Sarà zona rossa Natale, con la decisione che si rende necessaria vista la situazione attuale dei contagi. Cosa prevedono le prossime limitazioni.

Sarà zona rossa Natale, la cosa è certa. Il primo ministro Giuseppe Conte ha confermato la cosa nel corso di un suo intervento alla trasmissione di Luca Sommi ‘Accordi e Disaccordi’. Su impulso del Comitato tecnico scientifico verranno introdotte delle strette a livello nazionale. L’idea del Governo è quella per l’appunto di istituire una maxi zona rossa da nord a sud per il giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre e per il fine settimana che va dal 1° al 3 gennaio 2021.

Tutto questo allo scopo di evitare degli assembramenti, cosa tra l’altro già avvenuta nei giorni scorsi. In tantissimi hanno preferito lo shopping alla sicurezza per la propria persona e per quella dei propri cari. Con il risultato che le strade di molte città italiane hanno visto il confluire di una gran moltitudine di gente e l’aumentato rischio di avere dato origine a dei focolai di contagio. Al di fuori del periodo indicato per la ‘zona rossa Natale’ comunque tutto il Paese dovrebbe tornare poi in fascia arancione. Ma nei giorni critici ci saranno delle norme restrittive involabili, che consentiranno gli spostamenti solo in rade eccezioni.

Zona rossa Natale, le limitazioni nazionali per i giorni indicati

Quando vigerà la zona rossa ci si potrà muovere soltanto per motivazioni legate a salute, lavoro o studio o per fare la spesa, andare in farmacia od assistere un parente non autosufficiente. Vietati shopping, passeggiate e visite private. Anche tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo rimarranno chiusi per l’intera giornata, tranne i negozi di beni primari quali supermercati, farmacie, edicole, tabaccai e negozi per animali e di prodotti per bambini. Vigerà sempre poi il coprifuoco notturno dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del mattino successivo. Consentite solo l’asporto fino alla chiusura e poi le consegne a domicilio da parte di bar e ristoranti.

Ovviamente non saranno consentiti i tradizionali mercatini di Natale ed altre situazioni simili, come fiere e cerimonie. Confermate invece le messe, soggette però a variazione di orario ed anticipate per consentire il rispetto del coprifuoco. Con la zona rossa si potrà svolgere attività motoria all’aria aperta ma esclusivamente nei pressi della propria abitazione. E si può andare a lavoro in bici, unica condizione consentita per l’utilizzo di mezzi a due ruote a pedali.