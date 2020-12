Valeria Marini, chi è il padre Mario: morto 6 anni fa, erano legatissimi

Valeria Marini era legatissima al padre Mario, scomparso ormai da 6 anni. Scopriamo chi era l’uomo e cosa faceva nella vita.

Valeria Marini rivendica spesso la propria origine sarda, sebbene in realtà sia nata a Vignanello, un piccolo paese in provincia di Viterbo, nel Lazio. Di lì era il padre Mario Marini, un uomo al quale era molto legata e di cui piange la scomparsa ormai da ben 6 anni. Il rapporto tra Valeria e Mario non è mai stato intaccato dal tempo, dalla lontananza o dalle divergenze d’opinione. I due non si sono allontanati nemmeno quando lui e la madre hanno divorziato o quando Valeria ha deciso di entrare a far parte del mondo dello spettacolo contro la sua volontà.

La showgirl non parla quasi mai della sua famiglia o della sua infanzia, preferisce lasciarle relegate alla memoria, in quell’angolo di privacy che ancora esiste nella sua vita. Quando lo fa, però, le s’illuminano gli occhi ed escono fuori racconti intrisi di dolcezza serenità e vero amore. E’ stato così anche quando, ospite di Tiberio Timperi, Valeriona ha parlato del suo rapporto con il padre e della sua infanzia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Valeria Marini, chi era il padre Mario

Incalzata dal conduttore, ormai quasi due anni fa, Valeria parla del padre scomparso svela che era originario di Vignanello e che era un uomo ben voluto da tutti. La showgirl ha rivelato anche che lui avrebbe voluto per la figlia una carriera differente, spingeva affinché diventasse un’insegnante e non era molto convinto della possibilità di fare strada nel mondo dello spettacolo.

Leggi anche ->Valeria Marini, finisce malissimo col fidanzato Gianluigi Martino: gravi accuse

Con il passare del tempo, però, si è ricreduto ed ha apprezzato le qualità da showgirl messe in mostra da Valeria nel corso degli anni. Mario, insomma, era orgoglioso delle scelte fatte dalla figlia.

Leggi anche ->Valeria Marini distrutta, il dramma ha colpito la madre