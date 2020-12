Valeria Marini, chi è la sorella minore Claudia: età, vita, curiosità

Valeria Marini è la seconda di tre fratelli, la più piccola è la sorella Claudia: scopriamo qualcosa in più sull’altra Marini.

Valeria Marini la conosciamo tutti, è una delle donne del mondo dello spettacolo più famose e chiacchierate da quasi 30 anni. Nata a Roma il 14 maggio del 1967, ha da poco compiuto 53 anni. La showgirl laziale è figlia di Mario Marini (deceduto ad 82 anni nel 2014) e di Gianna Orrù. La sua infanzia è stata segnata dalla separazione dei genitori, dopo la quale è stata costretta a trasferirsi insieme alla madre ed ai fratelli a Cagliari.

Proprio nella città sarda Valeria ha completato la propria formazione scolastica ed ha cominciato a sognare di entrare a far parte del mondo della moda. Il desiderio della Marini era quello di sfondare nel mondo delle passerelle e dello spettacolo. Questo sogno l’ha portata a diventare una valletta, prima nelle reti locali e successivamente su quelle nazionali. La svolta è giunta con l’occasione offertagli dal Bagaglino ad inizio anni ’90.

Valeria Marini, chi è la sorella minore Claudia

Sebbene della vita sentimentale di Valeria si conoscano molti aspetti, tra questi non ci sono informazioni dettagliate sulla sua famiglia d’origine. Qualcosa in più si conosce sulla madre Gianna, da sempre vicina alla figlia nella gestione della carriera e nella valutazione dei passi da compiere e dei lavori da accettare. Qualche tempo fa la donna ha persino partecipato a L’Isola dei Famosi.

La donna, oltre Valeria, ha avuto altri due figli dal matrimonio con Mario: il primogenito Fabio e l’ultima arrivata Claudia. In molti sono curiosi, data anche la bellezza della Marini, di sapere qualcosa in più sulla sorella, ma in questi anni non è trapelato pressoché nulla. Della sorellina di Valeria sappiamo solo ed esclusivamente che è nata dopo di lei. Nulla invece si conosce sulla sua vita privata sui suoi studi o sul suo lavoro. L’unica cosa che possiamo escludere è che abbia deciso di far parte del mondo dello spettacolo, altrimenti qualcosa in più sarebbe emerso.

