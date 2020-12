Uomini e Donne, guerra di gavettoni per Gemma e Tina

Durante la puntata in onda oggi di Uomini e Donne c’è stato un nuovo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, finito a…gavettoni.

Nel corso della puntata andata in onda oggi, giovedì 17 dicembre, di “Uomini e Donne” c’è stato l’ennesimo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama torinese ha perso la pazienza, stanca degli attacchi della storica opinionista, e l’ha minacciata di gettarle l’acqua della sua bottiglietta addosso.

Tina non ha reagito bene all’attacco di Gemma Galgani ed ha preso il plexiglass per affrontarla. Stufa, l’opinionista è poi uscita dallo studio. Maria De Filippi è intervenuta ed ha consigliato alla dama torinese di indossare la mascherina ed avvicinarsi alla Cipollari per confrontarsi con lei, ma Gemma ha rifiutato l’invito della conduttrice, restando ferma sulla sua posizione. Le telecamere hanno seguito l’opinionista dietro le quinte, mentre si è prodigata per riempire una grossa tanica d’acqua. Non contenta, ha raggiunto il distributore d’acqua e l’ha sganciato dal suo supporto, portandolo in studio con sé.

Gemma e Tina, è guerra a colpi d’acqua

Gemma non si è tirata indietro ed ha affrontato Tina con una bottiglietta d’acqua, schizzandola a distanza. Nonostante il grande distributore d’acqua, l’opinionista non riesce a colpire in maniera efficace la dama come desidera. Soddisfatta, Gemma è tornata a sedersi sperando che tutto sia concluso e anche la conduttrice Maria De Filippi è andata avanti con la puntata, parlando di Armando Incarnato, Lucrezia e Brunilde.

Quando le telecamere inquadrano nuovamente la De Filippi, la conduttrice appare sconvolta. Immediatamente dopo viene inquadrata Gemma, bagnata fradicia! Tina è riuscita a trovare un secchio d’acqua, con il quale ha colpito la dama torinese, facendole il bagno. La Galgani sembra ridersela di gusto, dirigendosi dietro le quinte per asciugarsi e anche Maria rimane a bocca aperta, non essendosi resa conto di niente fino all’ultimo. Questa è la seconda volta che Gemma viene colpita da Tina, poiché anche nella scorsa edizione l’opinionista le ha tirato addosso un secchio d’acqua. La dama viene raggiunta dietro le quinte da Maurizio, che vuole accertarsi che stia bene.