Tina Cipollari torna insieme a Vincenzo Ferrara: ribaltone inatteso

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara avvistati ancora insieme: arriva il colpo di scena nella vita privata dell’opinionista di Uomini e Donne

Tutto cambia improvvisamente anche nella vita privata di Tina Cipollari. Dopo che diverse settimane aveva pubblicato su Instagram un lungo post in cui chiedeva di non essere più accostata al ristoratore Vincenzo Ferrara, ma ora è arrivato il nuovo colpo di scena. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, i due sono stati beccati di nuovo insieme con alcuni scattati pubblicati. I fotografi li hanno sorpresi per le strade di Firenze in atteggiamenti molto intimi come se fossero di nuovo una coppia.

Tina Cipollari, è di nuovo amore con Vincenzo Ferrara

La notizia non è stata commentata pubblicamente dai due diretti interessati: forse lo faranno a breve. Tina e Vincenzo si sono rilassati mano nella mano nella città toscana proprio come se fossero due ‘fidanzatini’. Poi si sono lasciati andare in un lungo abbraccio seguito da tante coccole. Infine, i due potrebbero pensare nuovamente anche alle nozze dopo essersi lasciati improvvisamente.

Qualche settimana fa così Tina aveva svelato sul suo profilo Instagram la fine della loro storia d’amore: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata. Credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente Tina Cipollari“. Ancora un cambiamento per l’opinionista di Uomini e Donne, che avrebbe così ritrovato l’amore con il ristoratore che lavora a Firenze.