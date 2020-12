Stasera in tv, Masterchef Italia 10: le anticipazioni del 17 dicembre. Andrà in onda questa sera, in prima serata su Sky, la prima puntata della nuova edizione del seguitissimo programma di cucina. Ecco quali saranno le novità.





Riconfermati i giudici della nona edizione. A giudicare i talenti, nella competizione culinaria più famosa della televisione, saranno infatti nuovamente Antonio Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgi Locatelli.

Stasera in tv, Masterchef Italia 10: tutte le anticipazioni della puntata del 17 dicembre

Gli appassionati di cucina potranno certamente gustarsi questa sera, in prima serata su Sky, la prima puntata di questa nuova edizione del talent culinario. Ancora una volta, anche quest’anno, Bruno Barbieri, Antonio Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli giudicheranno gli aspiranti chef nella agguerritissima gara.

Certamente sarà questa un’edizione del tutto nuova, in quanto nata in piena epoca Covid. Questo ha determinato delle novità, soprattutto per quanto concerne i criteri di selezione. I giudici hanno infatti selezionato i concorrenti, che si daranno battaglia nel corso delle puntate, a distanza, tramite Zoom. I migliori si sfideranno a colpi di tecnica e ricette, non portando più da casa i propri ingredienti, ma attingendo da una cucina messa a loro disposizione.

Riconfermati, oltre ai giudici della passata edizione, anche alcune sfide tipiche del gioco, ovvero la mistery box, l’invention test e il pressure test. La tecnica degli aspiranti chef sarà inoltre misurata ancora una volta attraverso l’ormai noto skill test.

Tra gli ospiti di questa nuova edizione non mancheranno Iginio Massari e Jeremy Chan. Tra le novità, faranno visita ai concorrenti nel corso delle puntate anche gli chef Mauro Colagreco e Flynn McGarry.

Per i più appassionati l’appuntamento per il daily, ovvero Masterchef Magazine, è invece ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su SkyUno, alle 19.45.

