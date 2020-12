Stasera in tv Le Iene Show: anticipazioni di giovedì 17 dicembre

Questa sera torna l’appuntamento con i servizi e le inchieste de Le Iene: anticipazioni sulla puntata di oggi 17 dicembre.

Da diversi anni ormai l’appuntamento con il programma di approfondimento e inchiesta di Mediaset, Le Iene Show, è un cult per milioni di italiani. Il successo della trasmissione è tale da aver convinto la rete televisiva a raddoppiare la messa in onda settimanale e creare anche delle strisce (andate in onda in primavera) pomeridiane. Le Iene è ormai un brand di successo, un format al quale si ispirano anche altri programmi che mirano ad informare e scoprire torti e truffe.

Nel corso del tempo il programma è cambiato, unendo ai servizi d’inchiesta anche servizi più leggeri, dedicati spesso alle celebrità. Si tratta di servizi in cui si fa satira, come quelli del moralizzatore, o in cui si dà spazio alle curiosità, come ad esempio le interviste doppie, o ancora agli scherzi. La varietà dei servizi e il timbro scanzonato e satirico della trasmissione permette di tenere incollati allo schermo i telespettatori, ma troppo annoiati dal seguire gli sviluppi.

Le Iene Show, anticipazioni di oggi giovedì 17 dicembre

Questa sera si comincerà con un servizio storico-culturale. Le iene Antonino Monteleone e Marco Occhipinti approfondiranno la storia della scomparsa dei Bronzi di Riace, cercando di capire cosa c’è dietro, fino al loro inatteso ritrovamento. Subito dopo ci sarà spazio per uno dei casi più noti e seguiti di questi ultimi anni: quello di Chico Forti. L’imprenditore è stato condannato all’ergastolo per l’uccisione di Dale Pike nel 2002, ma si è sempre dichiarato innocente.

Le Iene stanno seguendo le indagini a supporto della dichiarazione d’innocenza di Forti da diverso tempo. Nella puntata odierna ci saranno due interviste: la prima a Chaive Mesner, la quale dichiarerà che l’ex marito ha mentito durante gli interrogatori su dove si trovava quando è stato ucciso Dale. La seconda a Veronica Lee, una delle giurate che ha contribuito alla sentenza di condanna di Chico. Questa ha dichiarato: “L’intero processo è stato una ca**ata e molte informazioni in quell’aula di tribunale sono state nascoste. Inoltre, mi ricordo di essere stata bullizzata da parte degli altri giurati perché credevo, riferito alla colpevolezza di Chico, che ci fosse un ragionevole dubbio”.

Come detto su c’è spazio anche per momenti rilassanti e spensierati. Sta sera verrà mandata in onda l’intervista a Maurizio Carucci, frontman degli Ex Otago, in occasione della pubblicazione del loro nuovo singolo. Quindi ci sarà spazio per uno scherzo, la vittima in questo caso è la campionessa paralimpica Bebe Vio.