Sanremo Giovani, la finale stasera 17 Dicembre: tutti i cantanti in gara

La finale di Sanremo Giovani è oramai alle porte. Chi sarà il vincitore di questa edizione? Scopriamo insieme i concorrenti in gara.

Sono tutti pronti per la finale di oggi, 17 Dicembre 2020, di Sanremo Giovani. Sono state tante ed emozionanti le proposte di quest’edizione, ben 961. Soltanto dieci giovani sono però passati alle audizioni ed alle semifinali, e si contendono adesso la vittoria. Che cosa ci riserverà dunque la finale stasera? E soprattutto, chi sono i concorrenti rimasti in gara che si sfideranno a colpi di musica e che terranno tutto il pubblico incollato al televisore?

Stasera i 10 giovani sono pronti a dare il meglio di sé per ottenere un’esibizione sul celeberrimo palco dell’Ariston durante il Festival ufficiale. I nomi degli artisti che hanno passato tutte le selezioni e si giocheranno la finale sono: Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t, Davide Shorty, WrongOnYou, e Greta Zuccoli. Soltanto sei di loro riusciranno a portare il proprio brano all’Ariston e sono tutti in trepidante attesa di scoprire chi sarà tra di loro.

La finale sarà trasmessa in diretta su RaiUno alle ore 21.30, e sarà possibile vederla anche su RaiPlay e Rai Radio2. Stasera soltanto uno tra i 10 concorrenti rimasti in gara sarà il vincitore, ed il pubblico non vede l’ora di sapere di chi si tratterà. L’appuntamento è dunque confermato e tutti i telespettatori sono pronti a conoscere il vincitore e ad accogliere l’annuncio di Amadeus. Pare infatti che stasera, proprio durante la finale, verrano anche svelati i concorrenti ufficiali di Sanremo 2021.

Questa sera, giovedì 17 Dicembre 2020, si terrà la finale di Sanremo Giovani. Quest’ultima sarà trasmessa in diretta su RaiUno alle 21:30 e vedrà ben 10 talenti contendersi la vittoria. Le sorprese non sono però terminate, infatti pare proprio che il conduttore Amadeus abbia un annuncio importantissimo da fare al pubblico. Si tratta della lista ufficiale dei cantanti in gara della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Quali artisti parteciperanno? Alcune anticipazioni hanno svelato che ben 10 di loro saranno delle donne. Sono tutti curiosi di scoprire i loro nomi.